Las protestas contra la violencia de género que se realizan en el Zócalo provocaron que Hugo López-Gatell no acudiera a Palacio Nacional.

México.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, realizó la conferencia vespertina de coronavirus de este 25 de noviembre desde su oficina, por las protestas en el Zócalo derivadas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Al inicio de la conferencia, que se efectuó por videollamada, con los periodistas en Palacio Nacional y López-Gatell en su lugar de trabajo, el subsecretario explicó que “por condiciones inusuales”, así se realizaría el evento.

"¿Por qué estamos sesionando desde aquí? Porque hay condiciones inusuales desde el Zócalo de la ciudad de México y existe en este momento una manifestación pública con grupos de personas, particularmente mujeres, que están expresando inquietudes sobre la violencia de género" Hugo López-Gatell. Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

Las manifestaciones a las que hace referencia López-Gatell iniciaron cerca de las 16:00 horas en el Monumento a la Revolución y partieron rumbo al Zócalo capitalino, para exigir un alto a los feminicidios y a la violencia de género que se vive en el país.

La marcha fue encabezada por familiares de víctimas y avanzó de Juárez hacia eje Central y de ahí a 5 de mayo, para luego llegar a la Plaza de la Constitución.

No es la primera vez que la conferencia de salud no se realiza en Palacio Nacional, pero sí es la primera ocasión en que su desarrollo en otra sede no responde a un viaje del funcionario.

El subsecretario condenó la violencia contra las mujeres, y acusó que este delito es un problema social de largo alcance y una emergencia que daña a más de la mitad de la población de México.

En otras ciudades del país se replicaron las exigencias de justicia y erradicación de la violencia feminicida. Por ejemplo, en Guadalajara, Jalisco, se levantó un antimonumento en el centro histórico.