Evitemos el colapso de hospitales; estamos cansados por Covid-19: personal médico

Personal médico en conferencia nocturna pidió a las personas ser responsables y tomar medidas para evitar que aumenten los casos de Covid-19

México.- Personal médico advirtió que los hospitales están al borde del colapso por la pandemia de Covid-19, por lo que pidieron a la población que use cubrebocas, se lave las manos frecuentemente y no hacer reuniones a pesar de ser época decembrina.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional del 17 de diciembre, la directora del Hospital General de Zona 71 del IMSS, María Luis Soriano Rodríguez; y el director del Centro de Atención Temporal Covid-19, Javier Michel García Acosta, platicaron sus experiencias para concientizar a las personas que tomen sus precauciones por la pandemia del nuevo coronavirus.

Soriano Rodríguez explicó que el IMSS número 71 es un hospital híbrido, atiende Covid-19 y cualquier otra enfermedad, y desde hace nueve meses han estado atendiendo a personas de una enfermedad desconocida.

“Esto ha ido mermando, ya que hace nueve meses aproximadamente teníamos más manos con las que podíamos contar. Mis compañeros salieron a atender una enfermedad desconocida y mortal, fuese la que fuese su especialidad" María Luis Soriano Rodríguez

Personal médico llama a tomar precauciones por Covid-19

Soriano Rodríguez dijo que las personas no están ayudando y por eso es que los hospitales se encuentran saturados y el personal médico está cansando. Insistió en que las personas se queden en casa y no hagan reuniones para evitar que sigan aumentando los contagios de Covid-19.

García Acosta del hospital temporal de Covid-19 contó que desde mayo repuntó la enfermedad. Luego, en octubre estuvieron a punto de cerrar ese espacio porque habían descendido los casos, sin embargo, por el aumento de reuniones y no seguir las recomendaciones de sana distancia, tomaron la decisión de continuar con el espacio.