Vida de una mujer vale más que unas puertas: Senador de Morena a AMLO

En su conferencia matutina el presidente de la República pidió a los grupos feministas no pintar las paredes durante las protestas

Mucha polémica se generó tras los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se refirió a las pintas en monumentos y edificios de la Ciudad de México. El mandatario aseguró que su gobierno trabaja para que no haya feminicidios.

Ante estas declaraciones el senador de Morena, Germán Martínez, mencionó en entrevista con Ciro Gómez Leyva que la vida de una mujer vale más que unas puertas. El funcionario hizo un llamado a los grupos feministas a no rendirse en su lucha para erradicar la violencia.

IN CRE Í BLE 👇🏼



El presidente toca fondo ante la falta de empatía con las miles de mujeres que piden justicia y seguridad.



"Le pido a las feministas que no nos pinten las puertas, las paredes" 👇🏼



“Esta semana ha sido difícil y parece que estamos rebasado por esta estructura violenta. Creo que las mujeres tienen razón, yo creo que no se está entendiendo bien que vale más la vida de una mujer que las puertas de Palacio Nacional, al monumento a la Independencia; creo que sí falta sensibilidad”.

El senador de Morena dijo que no se puede calificar de la misma manera la violencia en el país con la violencia machista que ha dejado decenas de feminicidios y otro tipo de delitos. Germán Martínez espera que el gobierno de AMLO emprenda acciones para erradicar los actos violentos.

