Fernández Noroña dijo que se necesita mucha caradura del PRD para plantear una oposición de izquierda cuando se encuentra aliado con la derecha.

Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo, y la diputada del PRD, Guadalupe Almaguer, discutieron por la alianza de oposición que formara el PRI, PAN y PRD para la renovación de la Cámara de Diputados el próximo año; así como por el uso de una camioneta de la marca Volvo.

Durante el debate de la reforma en materia de pensiones en la Cámara de Diputados, Fernández Noroña dijo que hoy es un día triste para la alianza del PRIAN, por ser el Día Internacional de la Lucha de la Corrupción.

“Me informan mis fuentes de información que Ciro Murayama ya prepara un proyecto de dictamen, determinando medidas precautorias con quien inventó este día, por estar atacando a la alianzas del PRI y del PAN” Gerardo Fernández Noroña

Además, Fernández Noroña señaló que no menciona al PRD porque van de lacayos. “Vienen aquí recordando cuando eran de izquierda, pero están aliados con el PRI y el PAN para el próximo proceso electoral. Es el colmo de la desvergüenza, ya le copiaron el cinismo al PRIAN, que aquí no han querido, pero yo estoy de acuerdo en ir con el Verde, su amor es sincero. Van a estar con nosotros mientras estemos en el gobierno y cuando ya no estemos, no estarán con nosotros. Es muy claro, es muy claro”, dijo.

Por su parte, Guadalupe Almaguer, diputada del PRD, rechazó las descalificaciones de Fernández Noroña. “quiero rechazar, a nombre del grupo parlamentario, las descalificaciones de lacayos. Invito y exijo a quien lo dijo, que busque en el diccionario y vea que los lacayos, porque es evidente, están en la mayoría artificial que vienen y votan aquí en obediencia ciega, irresponsable, todo lo que les dice el presidente desde Palacio Nacional.

“Y bonito pueblo, habla desde un Volvo, bonito pueblo habla desde un Volvo de casi un millón de pesos. Ese es el pueblo, esa es la falacia, esa es la inmundicia de la cuarta transformación en la Cámara de Diputados. Ya basta, su unidad pídanla adentro de su partido y no vengan a llorar a nombre de un pueblo que no representan”. Guadalupe Almaguer

Noroña dice sus adversarios tienen rabia por su camioneta Volvo

Fernández Noroña respondió que se necesita mucha caradura del PRD para plantear una oposición de izquierda cuando se encuentra aliado con la derecha. “Ahora van a ir en alianza los sepultureros del PRD con la derecha. Van a desaparecer, a lo mejor tienen aquí algunos legisladores, nos van a pedir que les reconozcamos bancada, pero, el partido va a desaparecer. Forever 21, les digo yo”, dijo.

Finalmente, Fernández Noroña dijo que les da rabia que un hijo del pueblo pueda tener acceso a bienes legítimos productos de su trabajo. Esto en referencia a su automóvil marca Volvo, el cual ha sido criticado por ser muy lujoso.