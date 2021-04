Tribunal, rompa el pacto: exigen no regresar candidatura a Félix Salgado Macedonio

La Colectiva Nacional Feminista hizo una protesta en el TEPJF para exigir que no regresen la candidatura a Salgado Macedonio con #TribunalRompaElPacto



México.- Mujeres de la Colectiva Nacional Feminista (Conafem) “Ningún Agresor en el Poder” protestaron en las instalaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la alcaldía Coyoacán, CDMX, para exigir que no se le regrese la candidatura a la gubernatura de Guerrero por Morena a Félix Salgado Macedonio.

La mañana de este viernes 9 de abril, feministas de la Conafem llegó al Tribunal para realizar algunas pintas y gritar consignas; pidieron “romper el pacto” y no restituir la candidatura de Salgado Macedonio, pues se espera que esta tarde se discuta el tema y se determine si pierde o no su postulación.

“Ningún agresor en el poder”, “Morena encubre voladores”, “Un violador no será gobernador” y “¡ TEPJF rompe el pacto ! Las mujeres guerrerense no queremos a un violador y evasor como gobernador”, fueron algunas de las demandas que realizaron.

Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) retiró la candidatura a Félix Salgado Macedonio por no presentar sus gastos de campaña el pasado 25 de marzo, y no por las acusaciones de violencia sexual , las mujeres feministas expresaron que es una oportunidad para que no sea gobernador de Guerrero, a pesar de las denuncias en su contra y lo refirieron como una manera de hacer justicia para las mujeres de Guerrero.

#TribunalRompaElPacto#UnVioladorNoSeráGobernador

Protesta hoy, 9 de abril, frente al #TEPJF contra la posible resolución favorable a #FelixSalgado pic.twitter.com/Mx5J60T5D5 — CONAFEM Ningún Agresor en el poder. (@CConafem) — CONAFEM Ningún Agresor en el poder. (@CConafem) April 9, 2021

TEPJF votará sobre retiro de candidaturas, incluido Salgado Macedonio

Este viernes 9 de abril, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación discutirá y votará un proyecto para devolver al INE el caso de Félix Salgado Macedonio para que sea valorado bajo ciertos criterios.

Según el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez, se confirma la multa de 6 millones 573 mil 391 pesos a Morena por no haber presentado informes de ingresos y gastos de precampaña, pero también contempla devolver al INE el proyecto para que individualice cada caso de todos los que fueron sancionados.

Luego de ello, el INE tendrá 48 horas para volver a analizar el asunto e individualizar los casos, estudiarlos y valorar la voluntad o disponibilidad procesal del sujeto obligado a presentar el informe dentro del plazo establecido en la normativa electoral.

Cabe recordar que el pasado 25 de marzo, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo mediante el cual se canceló el registro de la candidatura a gobernador de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, entre otros aspirantes, porque no presentaron informes de gastos de precampaña .

Nos unimos al cartelazo virtual!

Gracias a nuestras hermanas de la @CConafem por combatir a favor de los derechos y la seguridad de las mujeres.

Muchas gracias también a nuestras participantes, les abrazamos muy fuerte, lo vamos a tirar.#CombateFeminista#TribunalRompaElPacto pic.twitter.com/tkRTCpeOMS — Combate Feminista (@combatefem) — Combate Feminista (@combatefem) April 9, 2021

Félix Salgado Macedonio se manifiesta en el TEPJF

El pasado 7 de abril, tras la decisión del INE, Félix Salgado Macedonio presentó recursos de impugnación ante el INE. Incluso junto con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, realizaron un plantón afuera de las instalaciones del órgano electoral.

El candidato acudió en caravana a la sede del TEPJF para sostener que no hay elementos para que le nieguen el registro de su candidatura a la gubernatura de Guerrero con Morena, pese a que sí realizó actos de precampaña y no entregó su informe de gastos.

Sobre las protestas contra Salgado Macedonio, cabe recordar que desde enero pasado, mujeres han realizado diferentes manifestaciones para exigir que no sea candidato de Morena por las denuncias de abuso sexual en su contra; sin embargo, el partido ha respaldado al senador con licencia e incluso lo han acompañado en sus posturas contra el INE.

Ahora, la Conafem anunció su proyecto de autogobierno feminista y contenderán simbólicamente por el mismo cargo al que aspira Macedonio, pero aclararon que no buscan votos sino “agitar conciencias” y que en caso de retomar su candidatura, que no obtengan votos.