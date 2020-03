Cifra de feminicidio es inferior en 8% a diciembre de 2018

Durazo señala que aunque no se pueden sentir satisfechos con las actuales estadísticas, sí hay una disminución en los casos de mujeres asesinadas.

México.- La cifra de feminicidios en México han bajado un 8 por ciento respecto a diciembre de 2018, afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

Este 23 de marzo de 2020, el funcionario federal señaló que si bien en el Gobierno federal no se pueden sentir satisfechos con las actuales estadísticas en el país, sí hay una disminución en los casos de mujeres asesinadas.

En conferencia de prensa, este 23 de marzo, en Palacio Nacional, Alfonso Durazo presentó el avance en cuanto a seguridad pública en el país.

Cifras sobre feminicidio. Especial

Fortalecer unidades de investigación contra feminicidios

En la rueda de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Alfonso Durazo indicó que si bien hay una disminución en el delito de feminicidios, "no se puede cantar victoria".

En este sentido, resaltó que no en el Gobierno no están satisfechos, mientras las "no las bajemos a promedios internacionales que serían nuestro referente más importante".

Enfatizó que se fortalecen la estrategias "y agregamos otras medidas que ya están en curso para fortalecerlas unidades de investigación estatales de homicidios particularmente de feminicidio y de las instancias federales podremos ir mejorando progresivamente este resultado".

"Tendencia histórica" en homicidios dolosos

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Ciudadana, además, subrayó que durante tres meses se ha presentado una baja en homicidios dolosos, por lo que aseguró se ha roto una "tendencia histórica".

Sin embargo, señaló que de todas formas hay que "aplicarse" pues falta mucho por avanzar.

Durazo sostuvo que en el caso del robo de vehículos éste tiene una baja de 14.5 por ciento entre enero de 2019, comparado con enero y febrero de 2020.

Baja en delitos. Especial

En el mismo periodo, indicó que en cuanto a robo a transeúnte tuvo una baja de 17.3 por ciento.

El Robo en transporte público colectivo bajó 36.7 por ciento entre enero y febrero de 2020.

El robo a casa habitación registró en el mismo periodo una baja de 3.7 por ciento.