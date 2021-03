Félix Salgado Macedonio: red feminista acusa traición de Morena por su candidatura

Morena traicionó a sus principios y a las mujeres al imponer a Félix Salgado Macedonio, acusó la Red Feminista para la Transformación.

México.- La Red Feminista para la Transformación, integrada por mujeres militantes de Morena, acusó al partido de traicionar los principios que lo rigen al aceptar, por segunda ocasión, la candidatura de Félix Salgado Macedonio.

En un comunicado firmado por 50 mujeres integrantes de la red, se acusó que la decisión de otorgar la candidatura a Félix Salgado Macedonio se pasó por encima de los estatutos de Morena y de las mujeres que han sido violentadas por el político y sus demandas legítimas.

Con respecto a la ratificación de Felix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura del estado de Guerrero, mujeres feministas de la 4T tomamos postura:



¡La Cuarta Transformación será feminista o no será! 💜

"Rechazamos que las autoridades del partido hayan resuelto aceptar la candidatura de Félix Salgado macedonio rumbo a la gubernatura del estado de Guerrero, a sabiendas de denuncias de violación y abuso sexual que existen en su contra. Con esta decisión pasan por encima de los estatutos de nuestro partido" Red Feminista para la Transformación

La red feminista exhortó a Morena a dejar la simulación y la imposición, así como los principios patriarcales y la violencia en contra de las mujeres, por la candidatura de Félix Salgado Macedonio.

"Hoy nosotras sostenemos esta lucha y reprobamos el actuar de los personajes que impulsan candidaturas que han ejercido y perpetuado la violencia contra las mujeres" Red Feminista para la Transformación

Basilia Castañeda renuncia a acción penal contra Félix Salgado Macedonio

Basilia Castañeda, mujer que denunció a Félix Salgado Macedonio por el delito de violación, aseguró que no continuará con la acción penal en contra del candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero.

En un comunicado Basilia Castañeda explicó que le es insostenible seguir el caso contra Félix Salgado Macedonio, que recientemente fue declarado sin vigencia por la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Además, aseguró que se violaron sus derechos como víctima.