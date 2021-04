“Evelyn Salgado” se posicionó como tendencia en Twitter tras la especularon sobre la posible candidatura de la hija de Salgado Macedonio.

Usuarios de redes sociales perfilan a Evelyn Salgado Pineda, hija de Félix Salgado Macedonio, como la candidata sustituta de Morena a la gubernatura de Guerrero.

“Evelyn Salgado” logró posicionarse como tendencia en Twitter luego de que diversos usuarios especularon sobre la posible candidatura de la hija de Salgado Macedonio.

La especulación surgió después de que el 14 de abril, el INE falló en contra de Salgado Macedonio y su hija Evelyn Salgado escribió en Facebook un mensaje con orientación política.

“Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no “Juanita”. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio hasta el final, tope a donde tope. Mi padre es insustituible, es único. Un luchador social amado por su familia y su pueblo.¡Hay toro!”, señaló Evelyn Salgado en la red social.

Sin embargo, tras la ratificación de la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio por parte de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Morena tiene un plazo de 48 horas para reponer a su candidato.

La noche de este miércoles 28 de abril, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, anunció que será una mujer quien sustituya a Félix Salgado Macedonio que se definirá mediante una encuesta.

Ante el anuncio de la candidatura de una mujer para la gubernatura de Guerrero, se reforzaron las sospechas de que se podría tratar de Evelyn Salgado.

Usuarios de redes sociales reaccionaron ante la posible candidatura de Evelyn Salgado.

Tal como la usuaria @Fabiguarneros, quien señaló que la determinación de la candidata en Guerrero se hará como “en las mejores épocas del PRI” y aseguró que será Evelyn Salgado.

Que la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero será encabezada por una mujer, dice Mario Delgado y que se elegirá a través del método de encuesta...

Como en las mejores épocas del PRI, ya sabemos quién ganará. Empieza con E de Evelyn Salgado 🤷‍♀️ — Fabiola Guarneros (@Fabiguarneros) — Fabiola Guarneros (@Fabiguarneros) April 29, 2021

Morena anuncia que será mujer la sustituta de Salgado Macedonio

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó la noche de este miércoles que será una mujer quien sustituya a Félix Salgado Macedonio en la candidatura al gobierno de Guerrero.

Delgado sostuvo que la intención es seguir abriendo espacios de participación a las mujeres.

Con la candidatura de una mujer en Guerrero, aseguró Delgado, Morena se convertiría en el único partido con ocho candidatas en el proceso electoral de este 2021.

“La candidatura será encabezada por una mujer con la intención de seguir abriendo espacios de participación política a las mujeres; con lo que ademas, Morena se convertiría en el único partido con ocho candidatas en el proceso electoral” Mario Delgado. Dirigente Nacional de Morena

La candidatura será encabezada por una mujer con la intención de seguir abriendo espacios de participación política a las mujeres; con lo que ademas, Morena se convertiría en el único partido con ocho candidatas en el proceso electoral.https://t.co/qvBuPrDZQT — Mario Delgado (@mario_delgado) — Mario Delgado (@mario_delgado) April 29, 2021

En otro tuit, Delgado confirmó el acuerdo en la Comisión Nacional de Elecciones de Morena de que se elegirá a la candidata por medio de una encuesta que realizarán “a la brevedad”.