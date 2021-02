Mujeres de Movimiento Ciudadano presentaron una solicitud de juicio político contra Félix Salgado Macedonio en la Cámara de Diputados.

Mujeres representantes del partido Movimiento Ciudadano (MC) presentaron una solicitud de juicio político en la Cámara de Diputados en contra de Félix Salgado Macedonio, para que no sea candidato a la gubernatura de Guerrero de Morena y se le retire su cargo como senador.

Este 19 de febrero, un grupo de mujeres de Movimiento Ciudadano realizó una manifestación en la Cámara de Diputados para exigir el “Desafuero para Salgado Macedonio”, encabezado por Sofia Castro, presidenta del Consejo Consultivo de Mujeres del partido.

“Un violador no debería ser gobernador, no debería ni siquiera estar en la boleta. Al contrario de como lo afirma el presidente (AMLO) este no es un asunto electoral, este es un asunto de justicia en un país donde matan a decenas de mujeres” Sofia Castro

Mujeres de MC se manifiestan contra Salgado Macedonio

En las instalaciones de la Cámara de Diputados, las mujeres de Movimiento Ciudadano portaron pancartas que decían “Diputados rompan el pacto”, “Desafuero para Salgado Macedonio” y “Un violador no será gobernador”.

Sofia Castro, presidenta del Consejo Consultivo de Mujeres del partido, declaró que la acción es para unirse a las mujeres militantes de Morena, quienes también han expresado su desacuerdo en la candidatura de Félix Salgado Macedonio, quien enfrenta acusaciones por violación y abuso sexual.

“Estamos hablando de violación sexual de justicia y de estado de derecho, este no es un asunto electoral, esto no es asunto de campaña. Desde aquí enviamos un mensaje a todas esas mujeres militantes de Morena que se han opuesto a la candidatura y nos unimos a ese llamado para que se haga justicia” Sofia Castro

No vamos a permitir que un violador sea candidato y mucho menos gobernador. Por eso hoy solicitamos el desafuero de Salgado Macedonio #UnVioladorNoSeraGobernador pic.twitter.com/nCzHNsMCD0 — Sofía Castro Guerrero (@sofiacastrog) — Sofía Castro Guerrero (@sofiacastrog) February 19, 2021

Diputados recibe denuncia de juicio político contra Salgado Macedonio

Por su parte, la Secretaría General de la Cámara de Diputados informó que recibió la denuncia de juicio político promovida Sofía Castro Guerrero, en contra Félix Salgado Macedonio, senador con licencia, por violaciones a los derechos humanos de las mujeres.

La denuncia fue ratificada este mismo día, por lo que con fundamento en el artículo 12, inciso b) de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, será remitida a la Subcomisión de Examen Previo, informó la Cámara de Diputados.

El pasado 15 de febrero, Félix Salgado Macedonio se registró como precandidato para la gubernatura de Guerrero con Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC).