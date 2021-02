Feministas realizaron una marcha en Chilpancingo, Guerrero, para exigir la impugnación de la candidatura a gobernador de Félix Salgado Macedonio



México.- Mujeres feministas realizaron una protesta en Chilpancingo, Guerrero, en contra de la candidatura al gobierno de la misma entidad, de Félix Salgado Macedonio. Durante la marcha, incendiaron la casa de campaña del integrante de Morena y realizaron otro tipo de acciones directas como pintas.

Convocada por la Colectiva Nacional Feminista "Ningún agresor en el poder", la marcha avanzó por calles de Chilpancingo la tarde de este jueves 18 de febrero. El objetivo fue llegar a las instalaciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero para entregar el documento de impugnación por la candidatura a gobernador de Félix Salgado Macedonio.

Decenas de mujeres entonaron consignas como “Un violador no será gobernador” , “Que arda lo que tenga que arder. Ningún agresor en el poder”, “Félix, machista, te tenemos en la lista” y “Félix, escucha, las mujeres no se callan. Eres un violador y lo decimos en tu cara” para reiterar que no permitirán la postulación del candidato de Morena por las denuncias de abuso sexual en su contra.

Exigen revocación de la precandidatura de Salgado Macedonio

En un pronunciamiento, la Colectiva exigió la revocación inmediata de la precandidatura al gobierno de Guerrero del senador con licencia, Félix Salgado Macedonio; así como el impedimento para que retome su curul y que como ciudadano, enfrente el proceso legal correspondiente.

También pidieron se haga efectivo el impedimento a registro para ocupar un cargo de elección popular a ciudadanos de cualquier partido político que cuenten con un antecedente de violencia.

“El México patriarcal se hunde, entre la pandemia de Covid-19 y el virus del machismo que ataca fuertemente la vida y la libertad de las mujeres. Solo la organización de base revolucionará el sistema. Nunca más nos tendrán en los espacios privados. La colectividad nos respalda, porque somos todas, la agresión a una es la agresión a todas”. Colectiva Nacional Feminista

Un grupo de feministas prenden fuego en la entrada de casa de campaña de Félix Salgado Macedonio en #Guerrero

La marcha se detuvo en tres diferentes puntos; en el Ayuntamiento realizaron acciones directas con petardos, bombas molotov y pintas. Luego, se detuvieron frente a las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC), donde exigieron que la Fiscalía General de Justicia (FGE) judicialice la carpeta de investigación vigente en contra de Salgado Macedonio por el delito de violación .

Y la tercera fue en un hotel habilitado como casa de campaña del virtual candidato a la gubernatura de Morena; donde pidieron a la dirigencia nacional de Morena que dé marcha atrás a la decisión de postular a Salgado Macedonio.

Morena y AMLO respaldan a Félix Salgado Macedonio

Cabe recordar que Félix Salgado Macedonio ha sido respaldado por la dirigencia nacional y estatal de Morena, así como el presidente AMLO quien expresó la frase “Ya chole” al referirse a las protestas contra el precandidato.

Dice AMLO que YA CHOLE con sus campañas mediáticas, que las denunciantes tienen el mismo derecho que quienes apoyan a Felix Salgado Macedonio.

La primera vez que se pronunció sobre el tema, López Obrador dijo que son situaciones “partidistas y producto de la temporada electoral” sin mencionar las denuncias por violación en contra de Salgado.