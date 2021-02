La mujer compareció ante la Comisión Nacional de Honestidad de Justicia de Morena; estuvieron cuatro abogados de Félix Salgado Macedonio.

Este 15 de febrero, Basilia Castañeda, la mujer que denunció a Félix Salgado Macedonio por violación sexual, compareció ante la Comisión Nacional de Honestidad de Justicia (CNHJ) del partido Morena.

Al salir de la comparecencia, Basilia declaró que rindió su testimonio porque no se trata de una acusación parte de una “guerra sucia” en la contienda electoral de Félix Salgado Macedonio, quien hoy se registro como precandidato a la gubernatura de Guerrero de Morena.

“No es mentira estoy aquí y voy a seguir dando batalla hasta que se me escuché y que entiendan que esto no se trata [de impedir Félix Salgado Macedonio] llegué a ser gobernador. Aquí hay un violador y como tal se tiene que tratar. Un violador es un violador sea como sea” Basilia Castañeda

Cuatro abogados defienden a Félix Salgado Macedonio

Tras una denuncia por violencia de género, la Comisión Nacional de Honestidad de Morena programó las audiencias de desahogo de pruebas y alegatos, el día de hoy compareció Basilia, el 16 de febrero tendrá que acudir el acusado Félix Salgado Macedonio.

En la comparecencia estuvieron presentes cuatro abogados de Félix Salgado Macedonio, Basilia y su abogada Patricia Olamedi. Sin embargo, la víctima denunció que los abogados tuvieron una actitud muy “agresiva” y tuvo que se asistida por una psicóloga privada.

“Me sentí un poco mal porque no puede ser que todavía de que una sea la agredida, todavía vengan ellos a quererme hacer sentir peor” Basilia Castañeda

Víctima pide a AMLO sancionar a Félix Salgado

La abogada Patricia Olamedi señaló que la comparecencia es una “simulación” por parte de Morena, porque permitieron el registro de Félix Salgado Macedonio y citaron a la víctima con una actitud muy “hostil”, además de que se les dio mayor peso a los abogados del acusado.

Ante el respaldo de Morena a la candidatura de Salgado Macedonio, Basilia señaló que la última palabra la tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien también ha mostrado su apoyo al acusado.

“Le diría a AMLO que sea serio, que se pongan en el lugar de la víctima, no puede él defender a un violador. Desde que pasó todo esto me ha jodido la vida. Esto no se cura con nada” Basilia Castañeda

Basilia Castañeda denunció que fue víctima de violación sexual en 1998, por parte de Félix Salgado Macedonio, precandidato para la gubernatura de Guerrero de Morena. Sin embargo, la Fiscalía estatal determinó prescribir la denuncia porque habían pasado más de 20 años.