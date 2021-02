Brasilia buscó a Félix Salgado para pedirle ayuda, pero fue violada cuando llegó a su casa en Chilpancingo







Brasilia Castañeda denunció que fue víctima de violación sexual en 1998, por parte de Félix Salgado Macedonio, precandidato para la gubernatura de Guerrero de Morena. Sin embargo, la Fiscalía estatal determinó prescribir la denuncia porque habían pasado más de 20 años.

En entrevista radiofónica con Grupo Formula, Brasilia narró que cuando tenía 17 años , en 1998, ella pretendía acompañar a su actual esposo a una cita en Chilpancingo con Félix Salgado Macedonio en el municipio de Técpan de Galena. Según su relato, tomaron un autobús pero se encontraron con la exsuegra de su pareja y para evitar problemas, se fue sola.

Víctima buscó a Salgado Macedonio para pedirle ayuda

Ante la situación, Brasilia se quedó sola y sin dinero, un taxista le ayudó y la dejó pasar la noche con su familia en Acapulco. Al otro día, la joven le preguntó si conocía a Félix Salgado Macedonio, porque su pareja se reuniría con él en Chilpancingo y el taxista respondió que sí.

Brasilia se traslado a la casa de Félix Salgado Macedonio donde le abrieron la puerta unos escoltas y le pidió ayuda económica para regresarse a Técpan porque no conocía Chilpancingo. Pero Salgado Macedonio le dijo que él la llevaría con su pareja.

“Para mí eso fue un alivio, porque tenía la confianza de que mi pareja se iba a reunir con Félix Salgado Macedonio. Yo por eso lo busqué” Brasilia

Tras violación, Salgado Macedonio le aventó cien pesos

La joven se puso observar la casa, cuando Félix Salgado Macedonio salió unos 15 minutos después con un semblante distinto y frotándose la nariz, de inmediato la violento sexualmente.

Tras la violación sexual, Félix Salgado Macedonio se levantó el pantalón, sacó su cartera y le tiro cien pesos en la cara Brasilia, quien tomó el dinero solo para poder irse. “No ha pasado un día que esto se pueda borrar de mi mente”.

“Fue algo que no pude evitar, era una jovencita sin mucha fuerza ante un hombre tan monstruoso. Era un hombre fuerte, alto y la verdad no pude hacer nada. El me violó y después de que terminó estaba quejumbroso. Se levantó el pantalón, buscó su cartera y me tiró 100 pesos en la cara” Brasilia

En 2020, victima intentó denunciar a Salgado Macedonio

Dos años después de la agresión sexual, Brasilia intentó denunciar a Félix Salgado Macedonio, sin embargo, la persona que se encontraba en el Ministerio Publico le dijo que se fuera a su casa y se olvidará de la denuncia, porque Salgado era una persona muy “poderosa”.

“Me dijo ‘tienes que irte a tu casa, esto no lo puedes denunciar. Esta persona es muy influyente y poderosa (…) Vete a tu casa, vive tranquila y olvídate de esto’ Brasilia

En 2020, Félix Salgado Macedonio planeaba visitar el municipio de Técpan de Galeana, donde vive Brasilia, para realizar un actividades políticas. Cuando la víctima se enteró de que Salgado pretendía ser gobernador de Guerrero, decidió volver a realizar la denuncia en noviembre, sin embargo, la fiscalía prescribió.