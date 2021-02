Según el abogado, una de las denuncias de violación contra Félix Salgado Macedonio es en realidad una demanda laboral

México.- José Luis Gallegos Peralta, abogado del candidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, asegura que las acusaciones de violación y abuso sexual contra su cliente son “crímenes inventados”.

Según el abogado, quien fue presidente de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), la carpeta de investigación que integró la Fiscalía General de la República (FGR) está conformada con hechos inverosímiles y no creíbles, de acuerdo con el periódico Reforma.

Gallegos Peralta dijo que hay una primera resolución que establece el no ejercicio de la acción penal contra Félix Salgado Mecedonio sobre una presunta violación en contra de una trabajadora del periódico La Jornada Guerrero, cuando era director.

El abogado dijo que como no hay delitos y no hay víctima, no hay nada que perseguir.

Una de las mujeres que ha denunciado ante la Fiscalía a Félix Salgado Macedonio por violación, trabajó para él cuando era director de La Jornada Guerrero.

La presunta víctima acusó al candidato a Guerrero de haberla violado al menos tres veces , de golpearla y amenazarla de muerte en 2016. A pesar de que la mujer ratificó la denuncia el 2 de enero de 2017 y presentó pruebas como fotografías y expedientes médicos, la denuncia fue desechada.

Gallegos Peralta dice que la denuncia por violación es por una demanda laboral, que no supieron manejar los abogados.

“Se acostumbra en Acapulco que cuando un abogado no es ducho ni domina el derecho laboral, presentan demandas penales por acoso sexual, por violación, por todas esas cosas para presionar y obtener un arreglo económico en la instancia laboral” José Luis Gallegos Peralta

Félix Salgado Mecedonio es acusado por otra violación en 1988 y por tres mujeres por abuso sexual.

La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena es la encargada de decidir si el presunto violador obtendrá la candidatura para el cargo público; la información se anunciará en los próximos días.

Con información de La Jornada y Milenio