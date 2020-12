José Ángel Córdova Villalobos señala que si el presidente promoviera el uso de cubrebocas, no tendríamos cifras tan altas de contagio

México.- El exsecretario de Salud del periodo 2006 al 2011, José Ángel Córdova Villalobos, opina que si el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hubiera sido el principal promotor del uso de cubrebocas, en México no habría altas cifras de contagios por la pandemia de coronavirus Covid-19.

Córdova Villalobos comenta en entrevista con El Sol de México que hay muchas personas que tienen como líder a AMLO, por lo que de haber promovido el tapabocas, lo hubieran tomado como ejemplo.

AMLO ha dicho varias veces que no usa el cubrebocas porque los secretarios de Salud le dicen que "no es indispensable", por lo que cada quien es libre de ponérselo o no.

El exsecretario de Salud dijo que el uso de este artículo no debería ser un símbolo ideológico o político, sino que es un asunto técnico que cuenta con pruebas científicas de que sí ayuda a disminuir el riesgo de contagio del nuevo coronavirus.

“En este momento, al licenciado López Obrador todo el mundo lo ve como la figura máxima y el ejemplo a seguir, y si el ejemplo es (que) no te pongas cubrebocas pues no me pongo cubrebocas. Es una cosa tan simple como eso, seguramente si él hubiera sido el principal promotor, otra hubiera sido la historia” José Ángel Córdova Villalobos

El exsecretario, y principal estratega del plan para combatir la epidemia de influenza en 2009, expresó que el gobierno debe poner a disposición más pruebas para detener las cadenas de contagios. Como ejemplo, mencionó a CDMX, donde hay alta demanda por la cantidad de población en la zona.

Córdova Villalobos comenta a El Sol de México que entiende que las autoridades evitaron imponer medidas restrictivas, como el toque de queda, sin embargo, a su parecer tuvieron que ser más duros para evitar fiestas y reuniones.

El exfuncionario recomienda al gobierno de AMLO aceptar que se han equivocado en algunas políticas, ayudar a la gente y ser más firmes con las medidas sanitarias.