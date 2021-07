Estrenará Kuno Becker “La última muerte” en México el 27 de enero

(Semblanza)

* El actor cumple 34 años este sábado; prepara su regreso a la TV mexicana de la mano de los hermanos Fernando y Billy Rovzar

México, 13 Ene. (Notimex).- El actor mexicano Kuno Becker, quien ha trabajado en telenovelas, teatro y cine, en cuyos ámbitos es reconocido por su actuación en la trilogía de las películas de futbol "Goal" y melodramas como "Soñadoras" y "Mujeres engañadas", celebrará su cumpleaños 34 años este sábado con un nuevo filme.

Se trata de "La última muerte", de David Ruiz "Letxe", la cual se estrenará en cines de México el próximo 27 de enero, en la que Becker interpreta a un joven con amnesia.

En la trama, el personaje es llevado a un hospital en el que se descubre que su identidad no existe, por lo que comienza a ser perseguido por agentes federales.

Esta coproducción es de Lemon Films, Fidecine, Costa Films y Aleph Media, con la dirección uy guión del regiomontano "Letxe". El rodaje duró ocho semanas y se filmó tanto en el Distrito Federal como en Buenos Aires, Argentina.

Por otro lado, el actor regresará a producciones mexicanas televisivas en una serie realizada con la colaboración de los cineastas y productores Billy Rovzar y su hermano Fernando Rovzar.

En este proyecto Becker dará vida a un paramédico, por lo que ahora se encuentra en pleno asesoramiento por parte de la Cruz Roja, para realizar su papel, para esta emisión de la que aún no se ha dado fecha de salida.

Todo ello, luego de que finales del año pasado, Becker hizo su debut como director de la película "5 Bravo", en la que también actúa; la historia inicia cuando un grupo de paramédicos de Arizona reciben una llamada de alerta y al llegar, descubren que la víctima está del lado mexicano.

Eduardo Kuno Becker Paz, su nombre completo, nació el 14 de enero de 1978 en la capital mexicana. Decidió ser violinista a temprana edad, por lo que se fue a realizar estudios en la materia a Salzburgo, Austria, donde vivió una época dedicado a la música.

A los 17 años, su interés se enfocó a la actuación y tras su regreso a México, ingresó al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA dos años después recibió su primera oportunidad en la telenovela "Para toda la vida" (1996).

Luego actuó en "Pueblo chico, infierno grande" (1997), "El alma no tiene color" (1997), "Desencuentro" (1997), "Rencor apasionado" (1998), "El privilegio de amar" y "Camila" (1998).

Sin embargo, las telenovelas "Soñadoras" y "Mujeres engañadas" le dieron una gran proyección como actor. Además, ha trabajado en teatro en obras como "En Roma el amor es broma", al lado de Alejandro Suárez, Jorge Arvizu "El Tata" y Edgar Vivar, entre otros.

Posteriormente participó en la telenovela juvenil "Primer amor. a mil por hora", en la que actuó al lado de Anahí y Valentino Lanus, así como en "Te sigo amando".

También actuó en los filmes "Nómada" (2004), "Inglés como segunda lengua" (2005), "Una vez sobre una boda" (2005), y ese mismo año en la producción estadunidense "Goool!", en la que alternó con los futbolistas brasileños Roberto Carlos y Ronaldo, el francés Zinedine Zidane y el británico David Beckham.

Para la premier de esta película en México, el lobby del Auditorio Nacional se transformó en un estadio de futbol, por cuya alfombra verde desfilaron figuras del balompié mexicano, tales como los aclamados campeones del mundo, agrupados en la selección mexicana Sub 17.

En 2006, se estrenó tanto la segunda parte de la trilogía "Goal!", como la producción animada "Cars", en la que prestó su voz al personaje de "El Rayo McQueen".

Para 2009, participó en películas como "Cabeza de Buda" y "Spoken word", en la que Becker asume una personalidad bipolar; además de lleva el rol de "Cruz", uno de los protagónicos, acompañado de Rubén Blades (el padre de "Cruz") y Persia White ("Shea" su novia).

Asimismo, presentó el filme "From Mexico with love", así como la tercera parte de "Goal!", que narra la historia de "Santiago Múñez", interpretado por Becker, y que le dio proyección internacional.

Entre otros reconocimientos, fue nominado a un MTV Movie Award como Actor Favorito por la película "La hija del caníbal" (2003).

En 2011 Becker participó en los filmes "From Prada to nada" y "Espacio interior", entre otros; además de continuar con su papel en la serie "The defenders", en la que interpreta a "Alex Vesco".

Además, otro programa estadunidense en el que trabajó fue en "CSI: Miami", en el personaje del villano "Esteban Navarro", y que en este 2012 seguirá interpretando.

