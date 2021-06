Se alista Regina Orozco para presentar un espectáculo renovado

México, 30 Ene. (Notimex).- Con 27 kilos menos, más romántica y con un espectáculo renovado, ?La Megabizcocho? se alista para presentar en el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, su espectáculo ?Regina amorosa? en el Foro A Poco No.

En conferencia de prensa, Regina Orozco indicó que este recital contendrá nuevas piezas de las que había manejado el año pasado, tales como ?Te amaré?, ?Te doy una canción?, ?De qué callada manera?, ?Para vivir?, ?Aquellas pequeñas cosas?, ?Y el amor? y ?Hasta que vuelvas?, sólo por citar algunas.

En esta ocasión, ?La Megabizcocho? no estará acompañada por Rodolfo Ritter por compromisos laborales que el pianista tiene, y en su lugar la dirección correrá a cargo de Sergio Vázquez y en escena estará acompañado por cuatro músicos más.

?Me siento como pavo real por todo el equipo formado, cada vez lo hacemos con más amor; es para todo el público y ahí estamos para dar todo como lo que siempre hacemos?, subrayó la cantante.

Dijo que todo el recital es similar al que ofreció el año pasado, pero con 27 kilos menos: ?Ya no me canso tanto, ya me dolían las piernas y cuando subía las escaleras me cansaba mucho y decidí que si quería seguir brincado en el escenario, tenía que hacer algo.

?La talla cero y la estigmatización de la imagen femenina como ser andrógino no va con mi manera de pensar, debemos descubrir cuál es la talla especial, bajé y aún peso más y mientras te sientas a gusto está bien, yo sigo siendo talla extra y me quiero?.

Orozco en esta ocasión además de cantarle al amor y a los enamorados también se dedicará su espectáculo, pues, dijo, ya era tiempo de apacharse: ?Estoy enamorada de mí; yo creo que me cantaría a mí ya es justo que lo haga?.

Asimismo, agregó que le gustaría montar ?Regina amorosa? cada año, así como lo ha hecho con otras producciones como ?Regina catrina? y la idea es llevarlo cada vez en un foro diferente.

Respecto al amor, dijo que es para ella: ?Un trabajo que venimos a hacer a esta tierra, aprender a amar es lo más difícil que he hecho en mi vida, cuando uno encuentra a una pareja, lo que uno recibe inmediatamente es una dosis de endorfina y salen las verdaderas personas que somos y es una verdadera oportunidad de saber quiénes somos?.

Orozco refirió que el título de su espectáculo es un homenaje al poeta Jaime Sabines, autor de ?Los amorosos?: ?De ese título partí para compartir con el público las canciones de amor que me han acompañado en mi trayectoria?.

