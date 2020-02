La CEM y la Arquidiócesis -que se han mostrado contra la despenalización del aborto-, ahora se manifiestan a favor del paro #UnDíaSinNosotras

México.- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) manifestó su apoyó al paro nacional de mujeres del próximo 9 de marzo y aseguró que las mujeres religiosas que quieran unirse a él, no serán sancionadas.

A través de un comunicado, el Episcopado expresó su respeto al paro #UnDíaSinNosotras, convocado por la colectiva feminista Brujas del Mar, y llamó a la sociedad a que este tipo de manifestaciones no dividan por cuestiones políticas, ni ideológicas o expresiones religiosas.

“Como Iglesia Católica reiteramos también nuestro compromiso, y asumimos la corresponsabilidad en la construcción de un México en paz, libre de la violencia en sus diferentes rostros, especialmente el que agrede y ofende a las mujeres”. Conferencia del Episcopado Mexicano

La CEM dijo que las mujeres que pertenezcan a su organización y deseen participar en el paro, podrán hacerlo sin ser sancionadas.

Al llamado de la colectivas, que luchan a favor de los derechos de las mujeres, se han unido algunas arquidiócesis, como la de Morelia y Monterrey, quienes han manifestado estar en contra de la despenalización del aborto y lo califican como “cultura de la muerte”.

Se trata de las mujeres: Brujas del Mar

La iniciativa del #UnDíaSinNosotras nació de la colectiva feminista veracruzana, Brujas del Mar, quienes afirman que su propuesta no tiene ningún motivo partidista o ideológico, sino luchar contra la violencia machista y a favor de las mujeres.

Esto luego de que políticas mostraron su apoyo al 9 de marzo y otros funcionarios, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, acusan que éste movimiento es promovido por la derecha.