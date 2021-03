La titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, dijo que se le dio derecho de audiencia como a cualquier ciudadano

México.- El empresario rumano señalado como presunto líder de una organización criminal en la Riviera Maya, Florian Tudor, se reunió con la titular de la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

La SSPC confirmó la reunión a través de un comunicado en las oficinas de la dependencia en la avenida Constituyentes en la alcaldía Álvaro Obregón, a solicitud de Florian Tudor.

La Secretaría aseguró que al empresario se le dio fecha para una reunión con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“(Rosa Icela Rodríguez) atendió la solicitud del ciudadano de origen rumano, de ser escuchado por las autoridades del gobierno de la república. En la reunión se le dio fecha de garantía de audiencia ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público” SSPC

Dimos derecho de audiencia a Florian Tudor: SSPC

En conferencia mañanera del 4 de marzo, Rosa Icela Rodríguez dijo que se le dio derecho de audiencia a Florian Tudor, como a cualquier otro ciudadano.

Aclaró que lo único que hicieron fue darle derecho de audiencia y escuchar su exposición de motivos.

Rodríguez dijo desconocer si la Fiscalía General de la República (FGR) emitirá alguna orden de aprehensión contra Tudor, pues es la dependencia responsable de investigar si está involucrado en delitos de extorsión.

“No tenemos conocimiento de una orden de aprehensión hasta el día de ayer, entonces no era no era una persona señalada para la Secretaría, pues nuestro trato fue como a cualquier sicudadano ciudadano. No dimos ninguna opinión” Rosa Icela Rodríguez

Florian Tudor llegó a la SSPC el 3 de marzo alrededor de las 17:30 horas y se fue como a las 18:40. No quiso dar entrevistas, de acuerdo con el periódico Milenio.