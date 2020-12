Mijis 1 - Cáncer 0



1 año 3 meses después, me dieron la noticia de que ya no existe cáncer en mi cuerpo



Se que por algo Dios me dejó seguir viviendo; desde aquí, les juro que así como vencí al cáncer, algún día venceremos la desigualdad



Gracias por el apoyo!#HayMijisPaRato✌🏽🥳

— El MIJIS (@mijisoficial) December 2, 2020