Diputados aprueban reforma sobre outsourcing; pasa al Senado

Los diputados aprobaron en lo general y en lo particular el paquete de reformas para regular la subcontratación, conocida como outsourcing.

México.- La madrugada de este miércoles 14 de abril, la Cámara de Diputados aprobó sin cambios el paquete de reformas para regular la subcontratación, conocida como outsourcing, con lo que pasó al Senado para su discusión y aprobación.

La aprobación de los diputados en lo general y en lo particular del paquete de reformas para regular la subcontratación, conocida como outsourcing, se dio luego de un debate de 8 horas.

La reforma se avaló con 284 votos a favor, 108 en contra y 17 abstenciones, y tras desahogar 38 reservas o propuestas de modificación, que pusieron sobre la mesa distintos partidos, y que todas fueron rechazadas.

Se elimina el outsourcing

Luego de un largo debate, los diputados aprobaron el dictamen de reformas legislativas que prohíben la subcontratación laboral, conocida como outsourcing, en los ámbitos público y privado, por lo que se turnó al Senado para su análisis y aprobación.

Los cambios fueron a la ley del Trabajo, del Infonavit, el Código Fiscal, la Ley del ISR, del IVA, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como al Apartado B del artículo 123 de la Constitución.

De acuerdo con el dictamen, la reforma es para "eliminar las prácticas que dañan los derechos laborales, erradicando acciones que operan en la actualidad, a través de las diversas formas de simulación en perjuicio de las personas, trabajadores y del erario".

Reforma sobre outsourcing, trascendental para trabajadores: Morena

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados destacó la reforma sobre outsourcing aprobada, la cual pasó al Senado de la República.

La diputada de Morena, María Guillermina Alvarado, destacó que se trata de una reforma trascendental en la vida de la clase trabajadora, como es la regulación de la subcontratación.

"Permitirá hacer justicia a los derechos de las y los trabajadores, quienes durante años han sufrido detrimento en el pago de sus cuotas de seguridad social y menoscabo en el reparto de sus utilidades y prestaciones" María Guillermina Alvarado

Por su parte, el diputado Pablo Gómez Álvarez, también de Morena, señaló que "la precarización del trabajo genera un incremento de la explotación laboral".

Comentó que ello se suma a que "el empleador no acude al mercado abierto, porque con este tipo de empresas, que en sí es facturera y es evasora fiscal, contrae una ventaja".

Por su parte, la diputada del PAN, María Cristina Castillo Espinosa, indicó que si bien está a favor de que las y los trabajadores tengan acceso a seguridad social, de que no exista engaño con fines de simulación fiscal, "el dictamen es apresurado y no hay consenso entre los que serán los afectados directos e implica un daño al país, pues aumentará la informalidad; no genera inversión y ni desarrolla fuentes de trabajo”.