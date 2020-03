Piden no causar pánico en niños por coronavirus

Tejiendo Redes Infancia pidió a los gobiernos garantizar el agua potable para realizar el lavado de manos que reduce 50% la posibilidad de infección.

México.- El presidente de la organización Tejiendo Redes Infancia, Juan Martín Pérez García, pidió a tomadores de decisiones, medios de comunicación y familias, no causar pánico en niños y niñas por el coronavirus.

Por ello señaló importante que generen y difundan información sobre el Covid-19 acorde a niños, niñas y adolescentes, ya que en Latinoamérica representan el 30 por ciento de la población.

"Vemos con preocupación que no se está segmentando la información... no vemos información... específicamente dedicada a niñas, niños y adolescentes". Juan Martín Pérez García. Tejiendo Redes Infancia

En ese sentido pidió tener cuidado para no difundir rumores en México y otros países de la región, información falsa o fake news, que deriven en situaciones no recomendadas por expertos como la automedicación.

El también activista pidió no someterlos a estrés informativo , pues no se trata de una tragedia o un asunto solemne; ello además de que no pierdan contacto con su comunidad escolar en caso de que se cambien las clases presenciales por virtuales.

La organización consideró como mito que sólo las personas mayores de 65 años son vulnerables y pidió no dejar de lado que los menores de edad también lo son.

Frente al coronavirus, te sientes... INFORMADO TEMEROSO NO SE ¿QUÉ ES EL COVID-19?

Piden a gobiernos garantizar el acceso al agua potable

A la vez, solicitó a los gobiernos en sus distintos niveles que garanticen el acceso al agua potable ya que en esta pandemia el lavado de manos reduce 50 por ciento la posibilidad de contagio del virus de Wuhan.