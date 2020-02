Basta de tanto miedo por el coronavirus, piden médicos

Temen automedicación por pánico y aclaran que sólo las personas con salud comprometida podrían agravarse.

México.- "Basta de tanto miedo" por el coronavirus, pidió a la población el alergólogo pediatra, Gerardo López Pérez, ante el pánico y nerviosismo que ha generado la confirmación de los dos primeros casos en México.

El miembro de la Academia Mexicana de Pediatría dijo a SDPnoticias que la información dada a conocer las autoridades de salud, sobre que 70 por ciento de la población resultará infectada y 500 mil de esas personas llegarán a hospitales en situación grave, es lo que está causando miedo e incluso podría dar pie a fake news.

"Basta de tanto miedo... esa declaración es para asustar a toda la población... se supone que están haciendo un trabajo... para que esto no ocurra, para que no ocurra el pánico." Gerardo López Pérez. AMP

El médico señaló que por ello las personas n o tienen que modificar sus rutinas diarias , sino únicamente reforzar sus hábitos de higiene, como el estornudo de etiqueta, el lavado constante de manos o el uso de gel antibacterial, mismas que se implementaron en la crisis de Influenza AH1N1 en 2009.

Molesto, insistió que el papel de las autoridades es trabajar para que no se genere pánico en la población además del control epidemiológico, por ello reiteró no hacer caso a información que puede resultar alarmista, incluso la que viene por parte del gobierno, a menos que realmente la situación amerite otras medidas, lo cual no es el caso en este momento.

"Lo que yo sugiero es que la población tiene que hacer oídos sordos a la mala información, oficial y no oficial." Gerardo López Pérez. AMP

Temen automedicación por temor a coronavirus

El doctor López temió que por ese pánico la gente comience a automedicarse y aclaró que las única personas que podrían presentar una situación grave si se infectan de coronavirus son quienes presentan enfermedades crónicas o tienen comprometido su sistema inmune.

Únicamente pacientes con enfermedades cónicas podrían agravarse

Por ejemplo, podrían ser pacientes con enfermedades de pulmón, del corazón, diabetes, hipertensión, cáncer, transplantados , con alergias no controladas, fumadores crónicos, usuarios de drogas, obesos y con sobrepeso.

Alergias son factor de riesgo ante Covid-19

Consideró que esos son puntos en contra para el caso mexicano de la situación actual del Covid-19, pero particularmente en las grandes ciudades se agrega el factor de contaminación ambiental .

Y es que la contaminación ambiental potencializa el agravamiento de enfermedades respiratorias y alergias, sobre todo en temporadas en las que existen contingencias ambientales; ello aunado al florecimiento de plantas que incrementan la cantidad de polen en el ambiente.

El único factor a favor es el del incremento de la temperatura ya que está pasando el invierno, pues ese tipo de virus complejos en su estructura tienen mayor presencia en ambientes fríos y húmedos.

Además del caso en la Ciudad de México confirmado por la mañana, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, confirmó esta tarde el caso sospechoso en Culiacán.