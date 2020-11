Gerardo Fernández Noroña se negó a usar cubrebocas y provocó que todo el consejo general lo dejara solo en la Sala de Sesiones.

México.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) abandonó la sala de sesiones donde se llevaba a cabo la sesión Ordinaria y se conectó vía remota al protocolo, por la negativa del representante del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, de usar cubrebocas.

Cuando tocaba el turno de participar a Noroña, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova , recordó al legislador que debía colocarse el cubrebocas para participar, como marcan los estatutos de salud que fueron aprobados para contener el coronavirus. Noroña se negó y acusó que “no iban a censurarlo ni amordazarlo”.

"Yo sé que me quieren amordazar, hablaré sin mordaza. Además yo tomo mucha agua, yo consumo mucha energía al intervenir. (...) Les ruego por favor y yo le vuelvo a insistir, tenemos un área ventilada, si usted quiere censurar en mi intervención le pido que respete, yo no puedo hablar amordazado. No lo hago en la tribuna de la cámara ni se exige el uso de cubrebocas" Gerardo Fernández Noroña. Representante del PT

Córdova le recordó a Noroña que los protocolos del INE son ajenos a los de la Cámara de de Diputados y por ende los debe de respetar, en su carácter de representante del PT e integrante del consejo. De nueva cuenta el político se negó.

Esto provocó que los representantes del PAN y PRD pidieran a Noroña acudir a su oficina para conectarse de manera remota a la sesión y ahí poder hablar sin cubrebocas. El legislador del PT no hizo caso a las peticiones y aseguró que, de acuerdo con Hugo López-Gatell, el cubrebocas da “un falso sentido de seguridad”.

"El responsable de la pandemia, Hugo López-Gatell insiste que el cubrebocas da una falsa sensación de seguridad y no evita el contagio" Gerardo Fernández Noroña. Representante del PT

La discusión terminó en un receso llamado por el INE, en el cual los integrantes del Consejo acordaron ir a sus oficinas y seguir desde ahí la sesión, dejando sólo en el recinto a Noroña, quien emitió su participación sin usar cubrebocas.

Las y los integrantes del Consejo General continúan con la Sesión del Consejo desde sus oficinas, derivado de la negativa del representante del PT a ponerse un cubrebocas. pic.twitter.com/giILVUE3xI — @INEMexico (@INEMexico) — @INEMexico (@INEMexico) November 26, 2020

Ciro Murayama, consejero del INE, lamentó que Fernández Noroña insistiera en violar lad disposiciones de salud, que fueron seguidas al pie de la letra por todos los participantes en la sesión.

En la sesión se discutía sancionar a Noroña por incurrir en violencia política de género contra una diputada.