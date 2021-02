Colosio Riojas dice "mi venganza será mi perdón" ante solicitud de Aburto a la CNDH

Luis Donaldo Colosio Riojas señaló que su postura sobre el caso Aburto es la misma que la que tomó su madre en su momento.

Tras la solicitud de Mario Aburto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para reabrir su caso, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del excandidato presidencial, expresó al respecto: “mi venganza será mi perdón”.

En su cuenta oficial de Twitter, el candidato a la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano (MC), Colosio Riojas, señaló que su postura sobre el caso Aburto es la misma que la que tomó su madre en su momento.

En su publicación, también dijo que no comentará nada más respecto al tema.

“En atención a todos los medios del país que me han preguntado mi postura sobre el caso Aburto, no tengo más que decir que lo que mi madre dijo en su momento: “MI VENGANZA SERÁ MI PERDÓN”. Es mi sentir y espero que por favor entiendan que ya no diré nada más al respecto. Gracias” Luis Donaldo Colosio Riojas. Candidato a la alcaldía de Monterrey por MC

En atención a todos los medios del país que me han preguntado mi postura sobre el caso Aburto, no tengo más que decir que lo que mi madre dijo en su momento: “MI VENGANZA SERÁ MI PERDÓN”.



Es mi sentir y espero que por favor entiendan que ya no dire nada más al respecto. Gracias. — Donaldo Colosio (@colosioriojas) — Donaldo Colosio (@colosioriojas) February 26, 2021

Aburto denuncia tortura ante CNDH

En un comunicado, la CNDH informó que recibió una queja por parte de Mario Aburto Martínez, quien se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social N° 12 CPS Guanajuato, en la que denuncia la violación a sus derechos humanos y solicita la revisión de su caso.

“En la queja presentada inicialmente por familiares suyos, los peticionarios señalan presuntos actos violatorios de sus derechos humanos: no se le brinda atención médica, ni la alimentación que requiere con motivo de los padecimientos crónicos que presenta” CNDH

El organismo explica que derivado de lo anterior, Mario Aburto se encuentra muy débil y deteriorado en su estado de salud.

Además, la CNDH sostuvo que Aburto ha sido víctima de diversas conductas, como tratos crueles, inhumanos, degradantes, y de tortura, que vulneran su integridad física y psicológica desde 1994 hasta la fecha.