Clausuran sede nacional de Morena por denuncias de acoso sexual contra Porfirio Muñoz Ledo

Simpatizantes y víctimas exigen que ningún agresor de mujeres tenga un lugar dentro del partido Morena



México.- Simpatizantes y víctimas de agresiones sexuales protestan la mañana de este 12 de octubre en la sede nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con una clausura simbólica por las denuncias de acoso sexual en contra de Porfirio Muñoz Ledo, aspirante a la dirigencia del mismo.

Lo anterior ocurre como respuesta a la convocatoria de Muñoz Ledo dirigida a militantes para que acudan a su toma de protesta como presidente de Morena este mismo lunes 12 de octubre a mediodía; las mujeres que protestan acusan al político de varios casos de abuso y exigen que ningún agresor tenga espacios al interior del partido.

En la sede nacional de Morena, ubicada en la colonia Roma de la Ciudad de México, también está colocado un tendedero de denuncias anónimas contra el aspirante y otros políticos del partido; esperan que las denuncias impidan que un hombre con acusaciones de agresiones contra mujeres llegue a la presidencia por “autodesignación”.

En entrevista con SDPnoticias, una mujer que prefirió reservar su identidad y únicamente ser identificada con su usuario en redes, @NieveMandarina , contó que ella fue víctima de acoso y abuso sexual por parte de Porfirio Muñoz Ledo en 2006, cuando se realizaba la campaña presidencial del actual mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador.

La mujer relató que cuando sucedió la agresión, ella tenía 15 años de edad y Porfirio Muñoz Ledo la invitó a su casa para regalarle unos libros. Ya en su estudio, el hombre le pidió que leyera un poema que mencionaba el término “pezones”; y fue en ese momento cuando el actual aspirante a la dirigencia de Morena le preguntó de qué color eran sus pezones y la besó.

La entonces adolescente se quedó inmóvil y sin saber cómo reaccionar; @NieveMandarina refirió que cuando ocurrió la agresión no sabía lo que había pasado y durante años bloqueó lo ocurrido hasta normalizarlo, sin embargo, ya en la universidad supo de otros casos de acoso sexual y entendió que ella también era una víctima.

“Supe de otro caso de abuso de Porfirio Muñoz Ledo y entendí que lo que hacía era sistemático; un día, en un evento universitario acudí para enfrentarlo por lo que me había hecho pero ni siquiera me reconoció, es tan sistemático lo que hace que no se acuerda”. @NieveMandarina

Fue hasta hace un par de semana, que la mujer decidió compartir su testimonio de violencia por Muñoz Ledo para exigir que ni él, ni ningún otro agresor ocupe lugares al interior de un partido que se identifica como de izquierda.

Tanto @NieveMandarina como las mujeres que asistieron a la clausura de la sede, reiteraron que el objetivo principal es que ningún agresor sexual llegué a la presidencia de Morena, pues no sólo se trata de Porfirio Muñoz Ledo, contra quien en particular exigen se le investigue al interior del partido y se sancionado por los al menos, 10 casos de violencia en los que estaría involucrado.

Porfirio Muñoz Ledo convocó a su toma de protesta como presidente, luego de afirmar que ganó las encuestas del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la renovación de la Presidencia y Secretaría General de Morena, por 8 décimas sobre su contendiente, Mario Delgado.