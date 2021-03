Claudia Sheinbaum acusa que el INE y algunos consejeros, entre ellos Lorenzo Córdova, tomaron partido en las elecciones.

México.- La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, asegura que el Instituto Nacional Electoral (INE) está tomando partido, al retirar las candidaturas a los abanderados de Morena a las gubernaturas de Michoacán y Guerrero.

Claudia Sheinbaum explica que el INE está incurriendo en acciones parciales que van en contra de sus fundamentos, y acusa que algunos consejeros del instituto, incluyendo al consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, están tomando partido en las elecciones 2021 al retirar candidaturas a Morena.

"Pues yo creo que es una acción parcial del INE, que va en contra de los fundamentos de la constitución del INE, de su imparcialidad, objetividad y del funcionar como un árbitro en las elecciones, no es que sea solamente un partido político, a mi la verdad me parece que están actuando parcialmente. El INE está tomando partido, algunos consejeros del INE incluyendo su presidente están tomando partido y ellos justamente no deberían tomar partido" Claudia Sheinbaum. Jefa de Gobierno de la CDMX

La jefa de gobierno hizo referencia con esto a la decisión del INE de retirar el registro de candidatura a 49 abanderados de Morena por omitir presentar informes y egresos de precampaña, aunque participaron en contiendas internas.

Los perfiles más altos afectados por la decisión del INE fueron Félix Salgado Macedonio, candidato a gobernador de Guerrero, y Raúl Morón, candidato a gobernador de Michoacán.

INE cancela candidaturas de Morena

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó retirar el registro de 49 candidatos a diferentes puestos en las elecciones 2021, por no reportar gastos de precampaña.

En sesión del Consejo General del INE y por voto mayoritario, 7 contra 4, se determinó el retiro de las candidaturas a los aspirantes a diputados locales y federales, así como contendientes a gobernadores, por la omisión en el reporte de gastos.