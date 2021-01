Ciro Gómez Leyva invita a López-Gatell a su programa

Ciro Gómez Leyva advierte que no exigió la renuncia del subsecretario Hugo López-Gatell, solo emitió su opinión

Tras la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de un debate entre Hugo López Gatell y comunicadores reconocidos, Ciro Gómez Leyva invitó al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud a su programa “aunque no a debatir, sino a una entrevista para hablar sobre la pandemia”.

El reto de AMLO surgió a raíz de las críticas que periodistas como Ciro Gómez Leyva, Enrique Krauze y otros más han hecho a la gestión de la pandemia de Hugo López-Gatell.

“Por qué no se produce un debate entre Hugo y Krauze; sería muy bueno. A ver qué nos dice Krauze o cualquier otro comunicador, Ciro Gómez Leyva, que son eminencias” AMLO

Ciro Gómez Leyva señala que en más de una ocasión le ha solicitado entrevistas a Hugo López-Gatell; sin embargo, aún no se ha concretado ninguna al momento.

“En distintos momentos le hemos querido hacer preguntas (a López-Gatell) sobre hechos que están ocurriendo” Ciro Gómez Leyva

Ciro Gómez Leyva no exigió la renuncia de López-Gatell

Ciro Gómez Leyva aclaró que las declaraciones hechas en torno a que López-Gatell tendría que renunciar luego de las imágenes filtradas de sus vacaciones en Oaxaca y de su mal uso del cubrebocas durante su vuelo, eran sólo una opinión, mas nunca exigió su renuncia.

Ciro Gómez Leyva sostuvo que López-Gatell tendría que dejar su puesto por el alto número de muertos en México que ha dejado el manejo de la pandemia a su cargo y porque, después de las fotografías de sus vacaciones, “su autoridad moral para convocar a la sociedad queda minada”.