Habitantes fronterizos piden a paisanos que no crucen en vacaciones de Semana Santa, propuesta que respaldan senadores.

México.- Más senadores originarios de estados fronterizos se unieron a la petición de cerrar la frontera que comparten México y Estados Unidos ante el incremento de casos de coronavirus.

Los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) Verónica Martínez García, de Coahuila; Ismael García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; y Víctor Fuentes Solís, de Nuevo León; se sumaron al senador de Morena, Gerardo Novelo, representante de Baja California, quien por su lado resaltó las protestas de habitantes fronterizos contra el cruce de estadounidenses.

“Se restrinja el paso a las personas que llegan de Estados Unidos, con la finalidad de evitar contagios por Covid-19. También es importante que nuestros paisanos y connacionales no crucen la frontera en Semana Santa”. Víctor Fuentes. Senador PAN

Los ciudadanos mexicanos han rechazado insistentemente durante días el cruce de estadounidenses para abastecerse de víveres durante la emergencia que ha puesto a la Unión Americana en primer lugar de casos confirmados en el mundo de Covid-19.

Piden que paisanos no crucen en Semana Santa

Una de las peticiones particulares es que los mexicanos que viven en Estados Unidos tampoco vengan a México en próximas semanas, como es costumbre cada periodo vacacional .

“Nuestro vecino del norte ya rebasó los 100 mil casos y ellos ya cerraron parcialmente la frontera al restringir los cruces terrestres no esenciales procedentes de México, no entendemos por qué nuestro gobierno no hace lo mismo”. Ismael García Cabeza de Vaca. Senador PAN

Los legisladores respaldaron el posicionamiento de sus gobernadores sobre que las medidas locales no serán efectivas si no se cierra la frontera.