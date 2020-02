"No cuenten conmigo": Carmen Aristegui se suma a paro nacional de mujeres

La periodista no conducirá su espacio noticioso el próximo lunes 9 de marzo en apoyo al paro nacional de mujeres.

México.- La periodista Carmen Aristegui anunció que se sumaría al paro nacional de mujeres el próximo 9 de marzo, “no cuenten conmigo” dijo en su espacio noticioso este viernes 21 de febrero.

La periodista indicó durante un breve espacio de su noticiario matutino en La Octava que la medida era una manera importante de enviar un mensaje sobre la inadmisibilidad de los casos de feminicidio y la necesidad de reinvención de la sociedad mexicana.

Carmen Aristegui aseveró que su decisión era una forma de ser congruente consigo misma, por ello además de no conducir su espacio en el noticiero matutino, no atendería citas de trabajo y no se iría de compras, además envió un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador :

“Podría y debería tomar esto como una gran oportunidad social (…) del Estado frente a las cosas que son inadmisibles como los casos y historias (…) en contra de las mujeres, esto tiene que reinventarse” Carmen Aristegui. Periodista

Carmen Aristegui otorga mismo derecho a trabajadoras de portal

La periodista añadió al anunciar su intención de sumarse al paro nacional de mujeres que, esto podía ser de utilidad para generar nuevas circunstancias desde diversos ámbitos para relacionarse cómo personas.

Carmen Aristegui añadió que a las trabajadoras del portal que decidan no acudir a el 9 de marzo no se les descontará el día y que ella será sustituida por su compañero Marco Martínez Chacón en su espacio ese día.

Añadió que las mujeres han sido tratadas de forma inequitativa a lo largo de la historia de la humanidad y es necesario tomar consciencia de su valor e importancia en la sociedad: