Con votos de Morena, PT, PVEM, y uno del PRI, PES y sin partido, Arturo Zaldívar presidirá la SCJN hasta el 2024

México.- Con 260 votos a favor, 167 en contra y dos abstenciones la Cámara de Diputados aprobó en lo general la expedición de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, con lo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, amplía su periodo dos años más.

Tras un debate que comenzó después de las 11 de la noche, con votos de Morena, PT, PVEM , y uno del PRI, PES y sin partido, además de alargar el periodo de Arturo Zaldívar, de 2022 a 2024, tambié amplía el de los integrantes del Consejero de la Judicatura Federal (CJF) de cinco a siete años.

Aprueban la llamada “Ley Zaldívar”; oposición presentará acción de inconstitucionalidad

La madrugada de este 23 de abril fue aprobada la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, llamada “Ley Zaldívar”, que contiene el artículo Décimo Tercero Transitorio que amplía el periodo de Arturo Zaldívar.

Durante un discurso de hora y media el diputado de Morena y uno de los siete de ese partido que votaron en contra, Porfirio Muñoz Ledo, lamentó dicha ley y dijo que esto es una muestra de ir al camino del autoritarismo.

Muñoz Ledo incluso recordó la instrucción que dio el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, dio la instrucción a las y los diputados de votar a favor de la iniciativas que amplía el periodo de Arturo Zaldívar.

“¡Nacho, qué gusto, Nacho Mier, no transmitas instrucciones, no se vale Nacho, porque tú eres un hombre de bien, además no se valen las triquiñuelas” Porfirio Muñoz Ledo

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC) Martha Tagle también se mostró en contra y anunció que la oposición interpondrá una acción de inconstitucionalidad ya que viola el artículo 97 de la Constitución.

El diputado del PES Edgar Guzmán Valdéz dijo que no se pueden hacer leyes con dedicatoria y de aprobar dicha ley se atentará contra la supremacía constitucional.

Con información de Aristegui Noticias, El Universal y Quadratín