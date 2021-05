Beatriz Gutiérrez Müller se vacuna contra el Covid-19

Beatriz Gutiérrez Müller recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 en la CDMX

La historiadora Beatriz Gutiérrez Müller se vacunó contra el Covid-19 en un centro de vacunación ubicado en una escuela primaria.

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente AMLO y de 52 años de edad, presumió haber recibido su primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 en menos de 40 minutos.

Beatriz Gutiérrez Müller recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech en la Escuela Primaria Benito Juárez ubicada en la colonia Roma.

Gutiérrez Müller asistió a vacunarse dentro de lo contemplado en el plan de vacunación para las personas de 50 a 59 años en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX).

En sus redes sociales, Beatriz Gutiérrez señaló que en el centro de vacunación al que asistió hubo "muy buena organización".

La también escritora detalló que sólo se tardó 40 minutos desde su llegada hasta que le aplicaron la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer.

Gutiérrez Müller aprovechó para decir que las personas que también acudieron a vacunarse contra el Covid-19 compartieron con ella “alegría, regocijo y expectativa”.

“A seguir luchando por la vida”, agregó.

¡Por fin! Con mucho gusto asistí a la primaria 'Benito Juárez' a ser vacunada. Muy buena organización, no me tomó más de 40 minutos y los que me rodeaban compartían conmigo alegría, regocijo y expectativa. A seguir luchando por la vida" Beatriz Gutiérrez Müller

Beatriz Gutiérrez Müller invita a la gente a esperar su turno de vacunación

Tras recibir la vacuna anticovid, Gutiérrez Müller invitó al resto de la población a esperar su turno para la vacunación.

Pese a comentar que no le gustan las inyecciones, recordó que “es algo que estamos haciendo todos por responsabilidad, para cuidarnos y cuidar a los que nos rodean”.

Respecto a la atención recibida por el personal de salud refirió que fue "muy organizado, efectivo y ordenado”.

En su experiencia, dijo Beatriz Gutiérrez Müller, la gente está muy contenta con la Estrategia Nacional de Vacunación.

Este martes 11 de mayo inició la jornada de vacunación en la alcaldía Cuauhtémoc para adultos entre 50 y 59 años.

Dentro del plan de vacunación se prevé inocular en la alcaldía Cuauhtémoc a alrededor de 77 mil 222 personas de entre 50 y 59 años.