Beatriz llama 'rockstar de la epidemiología' a López-Gatell; pide no difundir noticias falsas

Beatriz Gutiérrez hizo un llamado a no difundir noticias falsas sobre el coronavirus e instó a seguir las conferencias de Salud.



México.- La académica Beatriz Gutiérrez Müeller llamó como 'el rockstar de la epidemiología' al subsecretario de Salud del Gobierno de México, Hugo López-Gatell , quien ha sido el encargado de informar a la población todo lo relacionado con la pandemia declarada del coronavirus, COVID-19.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la también doctora público un video con la imagen del funcionario editada con stickers de virus, así como las leyendas "no need to panic", "don't panic" y "vote science". Además invitó a sus seguidores a escuchar las conferencias de prensa de las autoridades sanitarias que suceden diario a las 19:00 horas.

Asimismo, Gutiérrez Müeller instó a crear conciencia sobre la pandemia y la situación en México con los casos de coronavirus, por lo que pidió no difundir noticias falsas de la contingencia de salud mundial.

Por su cuenta de Facebook, la académica también puntualizó que la medida de ampliar el periodo vacacional de semana santa que anunció la Secretaría de Educación Pública (SEP), es sólo un “receso para cuidarnos entre todos”.

"Es una pausa por nuestro bien. Ayudemos en todo lo que está en nuestras manos, comenzando por no difundir noticias falsas y sembrar pánico(...) el miedo inmoviliza y la mejor forma de hacer frente a los problemas es crear conciencia". Beatriz Gutiérrez Müeller

Finalmente Beatriz Gutiérrez acompañó su llamado con una infografía alusiva a las medidas de aislamiento preventivo que la población deberá tomar en el periodo que correrá del 20 de marzo al 20 de abril próximos para cuidar a niñas, niños y adolescentes de todo el país que no tendrán clases.

Dicho cartel destaca la importancia de no acudir a salas de cine, conciertos o parques durante el periodo de receso que anunció la SEP este 14 de marzo; fue Esteban Moctezuma Barragán quien anunció las medidas que serán tomadas para prevenir contagios del Covid-19 entre los menores de edad que estudian preescolar, primaria y secundaria.