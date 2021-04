El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, participó en una conferencia organizada por el Atlantic Council donde habló sobre la economía y la pandemia

México.- El expresidente Vicente Fox comentó en Twitter que para Morena es muy difícil decir la verdad , en referencia a la vacunación en México y la conferencia que dio este 5 de abril el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, en el Atlantic Council.

A través de Twitter, Vicente Fox retuiteó una publicación de la doctora en biología molecular y celular de la Universidad de Oxford, Roselyn Lemus-Martin, sobre las declaraciones de Arturo Herrera y la vacunación en México, específicamente en personal médico.

Vicente Fox retuiteó la publicación y escribió:

“Cuan difícil es para Morena hablar con la verdad; vivir con la verdad, actuar con verdad” Vicente Fox

"Cuan difícil es para Morena hablar con la verdad, Vivir con la verdad, actuar con verdad....."

¿Qué dijo Arturo Herrera sobre la vacunación en México?

El tuit que compartió Vicente Fox es una declaración que Arturo Herrera realizó en una conferencia en el Atlantic Council de Estados Unidos y que citó la doctora en biología Lemus-Martin en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con la especialista Herrera aseguró que todo el personal médico en hospitales Covid-19 ya fue vacunado, en un par de días terminan de aplicar dosis a todas las personas adultas mayores y posteriormente se comenzará con maestras y maestros.

Lemus-Martin cuestionó los dichos de Arturo Herrera por no explicar el porqué no se ha acelerado la vacunación en México, por qué no se ha vacunado a todo el personal médico (no solo Covid-19) y cuestionó si se podrá terminar de aplicar dosis a personas de la tercera edad en dos o tres días.

“La exposición no fue clara ni transparente y no demuestra un plan claro de vacunación... No se dan reales cifras de las dosis aplicadas!!” Roselyn Lemus-Martin

Y 3) si realmente se terminará de vacunar a todos los adultos mayores con primera dosis en 2-3 días... En resumen, la exposición no fue clara ni transparente y no demuestra un plan claro de vacunación... No se dan reales cifras de las dosis aplicadas!! 3/3#COVIDー19#Vacunas — Roselyn Lemus-Martin (@roslemusmartin) — Roselyn Lemus-Martin (@roslemusmartin) April 5, 2021

Otras declaraciones de Arturo Herrera

En la conferencia el secretario Arturo Herrera dijo que aunque México venía en una recuperación económica, la segunda ola de Covid-19 que se presentó a principios de año provocó que el crecimiento fuera asimétrico.

El titular de SHCP dijo que espera que con la pandemia se logre una oportunidad para comenzar una reforma fiscal. Añadió que actualmente se están reuniendo con los 32 titulares de finanzas estatales para incrementar la recaudación y determinar a dónde dirigir el dinero.

Respecto a la vacunación, Arturo Herrera dijo que espera que para junio de 2021 haya 80 millones de personas vacunadas en México y así comenzar la reapertura de varios sectores.

