El empresario mexicano Arturo Elías Ayub albureó a sus seguidores de Twitter al publicar: “aléjate de todas esas personas que no te quieren ver ganar”.

Aléjate de todas esas personas que no te quieren ver ganar. 🤗🦈🙏🏻 — Arturo Elias Ayub (@arturoelias) — Arturo Elias Ayub (@arturoelias) April 6, 2021

Aunque en otro tuit, Elías Ayub aclaró que su mensaje había sido “sin albur”.

Sin albur 😂😂😂 — Arturo Elias Ayub (@arturoelias) — Arturo Elias Ayub (@arturoelias) April 6, 2021

Tras lo publicado por Arturo Elías Ayub, se generaron diversas reacciones de sus seguidores.

Un usuario quiso cerciorarse de que lo dicho por Elías Ayub se trataba de un albur y preguntó “¿suena a albur o es mi mente maquiavélica?” .

Suena a albur o es mi mente maquiavelica?

Saludos... — David lopez (@ludalopez182) — David lopez (@ludalopez182) April 6, 2021

Algunos prefirieron mofarse al decir “que elegancia la de Francia” tras el albur del empresario.

Que elegancia la de Francia. — Gus (@gus29k) — Gus (@gus29k) April 6, 2021

“Uno podrá salir del barrio, pero el barrio no sale de uno”, dijo otro internauta.

Uno podra salir del barrio pero el barrio no sale de uno — ALBERto 👑💀 el tanke (@cracmans) — ALBERto 👑💀 el tanke (@cracmans) April 6, 2021

Mientras que otros aprovecharon la publicación de Arturo Elías Ayub para quejarse del servicio de internet de la empresa de su suegro, Carlos Slim.

“Oye yo creo que @infinitum de @Telmex no me quiere ver ganar! Ya llevo más de 2 meses y no solucionan el problema qué hay en mi internet!”, dijo el usuario en Twitter.

Oye yo creo que @infinitum de @Telmex no me quiere ver ganar! Ya llevo más de 2 meses y no solucionan el problema qué hay en mi internet! — Hitman (@hitmancenteno) — Hitman (@hitmancenteno) April 6, 2021

¿Quién es Arturo Elías Ayub?

Arturo Elías Ayub es el yerno del empresario multimillonario Carlos Slim Helú, dado que está casado con su hija menor, Johanna Slim, a quien conoció en 1995.

Arturo Elías Ayub nació en México en 1966 y tiene ascendencia libanesa, al igual que su suegro Carlos Slim, pues los padres de este último llegaron a México de Líbano a inicios del siglo XX.

Arturo Elías Ayub ha cobrado mayor fama por su participación en el programa Shark Tank México, así como por su forma de descartar cualquier proyecto sin herir sentimientos, pues tras elogiar los negocios anuncia que “está fuera” para invertir en él.

Actualmente, Elías Ayub se desempeña como director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil; director general de la Fundación Telmex Telcel; además de ser el director de Uno TV y de Claro Sports.