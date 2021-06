Revelará Héctor Suárez Gomís anécdotas con su hija en monólogo

(Ampliación)

* Planea obra con Itatí Cantoral; devela placa por 500 funciones de "El pelón en sus tiempos de cólera"

México, 20 Mar. (Notimex).- Luego de ventilar su vida íntima familiar en el monólogo "El pelón en sus tiempos de cólera", el actor Héctor Suárez Gomís planea revelar otra parte de su vida, ahora sobre situaciones con su hija.

"Estoy puliendo las anécdotas que también retratan la forma en que me he vuelto más neurótico. Tengo una rutina que meteré en la parte de los 40, de cuando llegué a mi casa y en mis dos lugares estaban estacionadas dos camionetas de una funeraria.

"Era una tragedia, porque no tenía dónde dejar mi coche. Esta situación la llevé al extremo y al final decidí cerrarles el paso con mi coche y cuando me fueron a tocar, me hice el muerto y no les abrí", adelantó.

Además de participar como alternante en el musical "Peter Pan", Suárez Gomís informó que prevé hacer una obra con Itatí Cantoral, bajo la producción de Morris Gilbert.

"Cuando la vi en Broadway con Helen Hunt y John Turturro me volví loco, sería maravilloso poder hacerla con Itatí". En 2003, los actores que mencionó, protagonizaron "Life (x) 3", de Yasmina Reza.

Hace tres años y medio Héctor Suárez Gomís propuso su monólogo "El pelón en sus tiempos de cólera" a productores de televisión, muchos de ellos amistades, pero todos le dijeron que nadie se iba a reír con su historia que hoy suma 500 representaciones de éxito.

"Me decían que la gente se iba a salir y se sentiría ofendida. No es que me sienta mucho el callar bocas, pero es chido haber creído en mí mismo, montarme en mi macho y decir: ?Yo puedo hacer esto, va a funcionar?. Ahora, en efecto, la gente se muere de risa y es un orgullo gigante, es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida".

La actriz Itatí Cantoral, el actor Julio Alemán y el periodista Ricardo Rocha develaron este lunes la placa alusiva por las 500 representaciones de la obra.

Aunque se anunció que Miguel Ángel Mancera, precandidato del PRD a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal (GDF), también asistiría a la celebración, no llegó a la cita debido a que las reglas electorales se lo impidieron.

"He pasado horas babeando al oír hablar a Ricardo Rocha en una sobremesa con mi familia. Él siempre ha sido muy cariñoso conmigo, me ha abierto su corazón. (En tanto que) Julio Alemán y César Bono son lo mejor que me llevé de ?Diseñador ambos sexos?", destacó Suárez Gomís.

"Me imagino que 500 representaciones han sido un esfuerzo titánico, te admiro muchísimo, siempre he pensado que eres uno de los mejores actores que tiene este país. Además, eres un ejemplo de que los sueños se pueden realizar y nunca hay que parar", comentó Itatí Cantoral.

A la función de festejo también asistió Héctor Suárez, director de la puesta en escena, y a quien Suárez Gomís le dijo:

"Si tú no hubieras dirigido esto y no me hubieras dado tanto material, esto no hubiera sido lo que es. Gracias por ser inteligente y haberte burlado de ti, por saber y reconocer que aunque esto tiene mucho de exageración, utilizo como arquetipo a mi mamá y a mi papá latinoamericanos para burlarme de cómo fuimos educados".

En respuesta, su padre le dedicó un emotivo discurso: "Hace tres años me diste una lección de orgullo, de fuerza, de guerrero. No creo que haya un padre en el Universo tan orgulloso, que ame tanto como te amo yo, que Dios te bendiga mi vida".

Suárez Gomís agradeció a Ocesa que lo haya "adoptado" luego de que presentaba su monólogo en el Café 22.

"Iniciamos en el teatro del hotel NH con 90 por ciento de las localidades vendidas cada lunes. Después agregamos el martes y la gente continuaba quedándose afuera y también los viernes. Cuando me presenté en provincia, la sala también se llenó y con butacas hasta para dos mil personas".

Esta reacción del público lo hace sentirse orgulloso y feliz, sobre todo porque, admitió, "no soy una cara bonita que salga en las telenovelas, ni me avalan las revistas y mucho menos me apoyan las televisoras grandes, sólo Cadena Tres".

Héctor ya no se conforma sólo con presentar "El pelón en sus tiempos de cólera", pues además de escribir libros y co-conducir el programa "La sobremesa", también imparte talleres de "stand up comedy" a jóvenes actores.

"Enseñarles a ellos me hace crecer a mí. Hace dos años en el monólogo no teníamos la parte de los 40 años, ni la del prepucio o el arca de Noé. Todo el tiempo estoy escribiendo cosas nuevas, quito y meto detalles, sin afectar la columna vertebral de la historia", puntualizó.

NTX/CPO/ACJ