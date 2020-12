Andrés León nació el 21 octubre de 1942 en la Ciudad de México

El editor Andrés León Quintanar, fundador del diario La Jornada y promotor de sellos editoriales como Océano y Cal y Arena, murió por complicaciones de Covid-19 este 3 de diciembre.

Después de una excelente labor en el puesto de gerente general de la editorial Grijalbo, el propietario de la editorial española Océano buscó a Andrés León para proponerle convertirse en socios e inaugurar una sucursal en México.

Desde entonces, Andrés León demostró su perspicacia periodística para dar con autores y abordar temáticas originales que llevarían a dicha editorial a convertirse en líder en su especialidad.

Carmen Gaitán, quien trabajó con el editor Andrés León en sus inicios en la editorial Océano, comenta que fue un hombre de negocios que impulsó diversas colecciones, así como la publicación de libros periodísticos de oportunidad.

La actual directora del Museo Nacional de Arte recuerda una de las importantes encomiendas que le hizo Andrés León: convencer al periodista Manuel Buendía de publicar con ellos.

“‘Si lo logras, te pago tu viaje a Fráncfort, a la feria de libros más importante del mundo’, me dijo Andrés”, recuerda Gaitán. “Entonces fui a ver a don Manuel, y no quería, argumentó que él no hacía libros, sino artículos para el periódico. Le respondí: ‘sí, pero usted nos debe a los jóvenes una antología sobre los temas que conoce, porque sobre la CIA no sé mucho, así que a todos los jóvenes de este país nos tiene que hacer ese libro’. Lo convencí, y como Andrés me dijo que debía llevarle el sí escrito, Buendía dibujó una manzana en una hojita, junto a un sí, y me explicó: ‘usted es como Eva y tuve que morder la manzana’. Así regresé con Andrés, con el sí de Manuel Buendía y le publicamos La CIA en México (1983)”. Carmen Gaitán. Directora del Museo Nacional de Arte

El editor Andrés León fue un visionario de su época, pues encargaba a autores como Miguel Ángel Granados Chapa o Heberto Castillo escribir sobre los temas coyunturales del país, lo que resultó ser una novedad en el mundo editorial en esos años. Lo que le facilitaba convencer a autores de otros sellos de pasarse a trabajar con él en la editorial Océano.

En 1981, con el fin de reunir las obras de escritores con un sólido prestigio que abordaran temas sobre medios de comunicación, economía, filosofía política y análisis sociológico, Andrés León tomó la decisión de crear Cal y Arena , cuando aún trabajaba para Océano.

“Fue un zorro para poner las obras en las librerías; se hizo de un equipo de vendedores estrellas que inundaron entre 1982 y 1985 todas las vitrinas de las librerías del país con títulos de Océano” Carmen Gaitán. Directora del Museo Nacional de Arte

Andrés León murió este 3 de diciembre por complicaciones asociadas al coronavirus Covid-19 a la edad de 78 años.