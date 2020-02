Anuncia AMLO apoyo al Paro Nacional de Mujeres; pide "mucho ojo" ante conservadores oportunistas

El presidente dijo que trabajadoras del gobierno están en absoluta libertad de manifestarse y cuestionó que conservadores ahora sean feministas.

México.- El presidente AMLO anunció este viernes 21 de febrero su apoyo al Paro Nacional de Mujeres convocado para el próximo lunes 9 de marzo.

En conferencia de prensa desde la ciudad de La Paz, Baja California, el mandatario federal dijo que las trabajadoras del gobierno federal están "en total libertad" de manifestarse como así lo deseen, por lo que no se aplicarán sanciones contra quienes decidan ausentarse de sus labores el día de la convocatoria feminista.

No se les descontará el día de sueldo a las trabajadoras del Gobierno de México que decidan participar en la convocatoria de rechazo a la violencia de género y feminicidios.

"La que quiera participar, lo puede hacer, la que decida no ir a trabajar y no va a haber ninguna represalia. Primero la libertad. Lo único es que se esté consciente del por qué de esta acción, no dejarse manipular".

Asegura AMLO que "la derecha está metida" en uso político del Paro Nacional de Mujeres

No obstante, pidió a las mujeres en lucha que pongan "mucho ojo" ante el oportunismo de los llamados conservadores , de quienes hizo un extrañamiento porque ahora resulta que ya se hicieron "feministas", pese a que su historia muestra un discurso de rechazo a movimientos sociales y a los derechos de las mujeres.

"Claro que está la derecha metida, los conservadores, así como hay mujeres que por convicción protestan, así también hay oportunistas, estoy viendo que hasta los partidos. Se pasan" AMLO. Presidente de México.

De acuerdo con la convocatoria, lanzada originalmente por la colectiva Brujas del Mar del estado de Veracruz, el paro del próximo 9 de febrero consiste en que ninguna mujer asista ni a su escuela ni a su trabajo, como parte de una muestra generalizada de indignación ante la violencia feminicida ejercida de manera estructural en México.