AMLO señaló que no se recurrirá a financiamientos ni créditos como ocurría antes porque no hay corrupción.

En la supervisión del rompeolas en el puerto de Salinas Cruz, Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este domingo que su construcción se hará con dinero del presupuesto porque no hay corrupción.

AMLO señaló que no se recurrirá a financiamientos ni créditos como ocurría antes porque no hay corrupción, el gobierno está ahorrando y no hay lujos.

“Ya no se usan los PIDIREGAS (Proyecto de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público), todo eso que resulta oneroso porque hay que pagar mucho por financiamiento” AMLO

En un video publicado en sus redes sociales, el presidente destacó que la construcción del rompeolas en el Puerto de Salina Cruz tendrá una inversión de 4 mil 600 millones de pesos.

Además, el presidente previó que la construcción del rompeolas de Salina Cruz concluya a finales de 2022.

Rompeolas de Salina Cruz no se concesionará a particulares: AMLO

Una vez terminado el rompeolas, agregó, será concesionado por la Secretaría de Marina (Semar).

“No se va a concesionar a particulares y mucho menos a extranjeros, es un asunto de soberanía, esto lo va a manejar el Estado mexicano y lo va a cuidar la Semar” AMLO

AMLO insistió en que antes de su gestión, había un gobierno rico con pueblo pobre.

“El gobierno estaba ensimismado. No se atendía al desarrollo del país ni se volteaba a ver a la gente”, añadió.

Obras como el rompeolas, dijo AMLO, se traducen en empleo, bienestar y desarrollo para México.

López Obrador explicó parte del proceso del rompeolas de Salina Cruz, como lo es la colocación con grúas de piedras y moldes de concreto.