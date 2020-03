Conservadores quien que me aisle para aprovechar vacío de poder: AMLO

El presidente AMLO acusó un montaje del diario Reforma respecto a un video donde aparentemente se rehusa a que le tomen la temperatura.

México.- El presidente AMLO reiteró que desempeña una función esencial para el país y que, como otros miles de mexicanos, no puede quedarse en casa durante el periodo de contingencia fijado por el avance de la pandemia del coronavirus Covid-19.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que las críticas de sus opositores, los conservadores, obedecen a la búsqueda de un vacío en el poder, mismo que quieren aprovechar para regresar a su régimen de corrupción y saqueo.

Desde el hotel en Culiacán, Sinaloa, que albergó a uno de los primeros casos positivos de Covid-19, el mandatario federal reiteró que los ciudadanos que estén en condiciones de quedarse en casa, deben cumplir con dicha medida, para así evitar una curva pronunciada de contagios de la enfermedad.

No obstante, advirtió que él continuará con sus responsabilidades de titular del Poder Ejecutivo, debido a que es momento de redoblar los esfuerzos de combate a la pandemia.

"¿Saben qué quieren los conservadores? Que yo me aisle. Imagínense, no habría conducción o sería de ellos, porque en política no hay vacíos del poder. Ellos quieren que haya un vacío para que se apoderen de la conducción del país" AMLO. Presidente de México.

Acusa AMLO montaje del diario Reforma por video sobre toma de temperatura

El mandatario aprovechó su intervención para acusar un montaje por parte del diario Reforma en el aeropuerto de la ciudad de Tijuana, Baja California.

De acuerdo con López Obrador, el video que circula en redes sociales donde un reportero lo cuestiona por supuestamente negarse a que le tomen la temperatura, no corresponde con la realidad, pues el presidente sí cumplió con esa medida desde su ingreso a la terminal y a descenso en la ciudad de Culiacán.