AMLO afirmó que la derecha ha desatado una campaña de desprestigio en su contra, ante la colocación de vallas en Palacio Nacional.

México. - El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) difundió un video en sus espacios de redes sociales, en el cual afirmó que se ha desatado una campaña de desprestigio en su contra, debido a la decisión de colocar vallas alrededor del Palacio Nacional de cara a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

En la grabación que hizo desde Palenque, el estado de Chiapas, AMLO sostuvo, como lo ha asegurado en ocasiones previas, que los ataques que se han dirigido contra su gobierno y su propia persona por la colocación de las vallas, son orquestados desde la derecha.

"Con motivo del nuevo aniversario del día de las mujeres, se ha desatado una campaña de desprestigio en contra del gobierno y de mi persona, la derecha está muy ofuscada" Andrés Manuel López Obrador

Acusa AMLO que la derecha siempre cambia su ideología para atacarlo

Al respecto, AMLO afirmó que la derecha cambia su ideología para su propia conveniencia, pues afirmó que su único propósito es el de atacar a su gobierno y dijo que en esta ocasión, el hecho que molestó a sus detractores , fue el de la colocación de vallas alrededor de Palacio Nacional.

Como dijo el sábado 6 de marzo, AMLO negó que la protección en los alrededores del recinto sea por miedo a las mujeres y afirmó que es una medida de precaución, ya que insistió que los "conservadores" son quienes infiltran gente "retrógrada" en las marchas para generar violencia y con ello provocar escándalos mediáticos a nivel incluso internacional.

Ante ello, apuntó que su gobierno nunca va a reprimir al pueblo, por lo cual aseguró que es mejor poner una valla al frente de las mujeres que van a protestar, que un cuerpo de seguridad como el de los granaderos, del cual dijo, era utilizado en las administraciones pasadas.

Tras señalar que el objetivo es que nadie salga dañado o herido, AMLO dijo que quienes protesten deben hacerlo de manera pacífica , aun cuando en las acciones se lleguen a los insultos contra la autoridades, pues hay libre manifestación de las ideas.

Estoy saliendo para inaugurar el Pabellón de la Reina Roja en la zona arqueológica de Palenque. pic.twitter.com/QOwiokIB2J — Andrés Manuel (@lopezobrador_) — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 7, 2021

AMLO: "Yo no soy machista"

Asimismo, AMLO negó como lo declaró en fechas previas que su gobierno o él mismo sean machistas y puso como ejemplo los casos de Olga Sánchez Cordero y Rosa Icela Rodríguez al frente de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, respectivamente.

"Que quede claro. Yo no soy machista, yo estoy a favor del derecho a las mujeres, estoy a favor de la igualdad, siempre lo he estado. ¿Cuándo en la historia de México una secretaría de gobernación había estado a cargo de esa dependencia?" Andrés Manuel López Obrador

Vallas en Palacio Nacional no es por miedo, señala

Cabe destacar que en su mensaje de ayer sábado desde Maxcanú, Yucatán, AMLO dijo como en su nuevo video, que no es por miedo que se colocaron las vallas en Palacio Nacional, sino que es para evitar provocaciones y para proteger edificios históricos en la marcha de mañana 8 de marzo .