México.- Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, asegura que con las vallas metálicas colocadas para blindar Palacio Nacional, buscan proteger el patrimonio cultural frente a la marcha del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer .

En conferencia de prensa este sábado 6 de marzo, Claudia Sheinbaum asegura que su gobierno está comprometido con atender a las mujeres, pero insistió en que también tienen “otras obligaciones” que incluye proteger a toda la ciudadanía y al patrimonio cultural de la CDMX, como son el Palacio Nacional y otros monumentos.

“Estamos con las mujeres, pero también tenemos la obligación de proteger el patrimonio histórico, debemos proteger a las personas que pasan cerca de una manifestación que no es pacífica y también el patrimonio cultural de la humanidad, el centro de la Ciudad de México es patrimonio cultural de la humanidad” Claudia Sheinbaum

La jefa de gobierno de CDMX dijo que la protección a Palacio Nacional, de cara al Día Internacional de la Mujer, también busca proteger a las mujeres policías de manifestaciones que describe como “agresivas” y encabezadas por “grupos que no se manifiestan pacíficamente".

Sheinbaum descarta que la valla tenga relación con AMLO

Claudia Sheinbaum descartó que la colocación de las vallas metálicas esté relacionada con una intención de proteger en su persona al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Desde Yucatán, AMLO también se pronunció respecto a las vallas instaladas en torno al Palacio Nacional días antes del Día Internacional de la Mujer y dijo que el muro no se colocó por miedo , sino para evitar provocaciones de “infiltrados” en la marcha de las mujeres.

“En Ciudad de México pusieron una valla porque habrá una manifestación de mujeres. Están en su derecho de manifestarse, pero hay mucha provocación, mucha gente que se infiltra y que lo que busca es causar daño; utilizan como forma de protesta la violencia y tiran bombas molotov, no queremos que haya heridos en ningún bando”. AMLO

AMLO continuó diciendo “que no se confunda, no es miedo. Todos los seres humanos tenemos miedo, pero es distinto a la cobardía, pero no es por eso que se ponen las vallas. Es para que no haya provocación”.

Mientras que el Vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, calificó las vallas como un “muro de la paz” para garantizar “la libertad y protege de provocaciones“, por lo que respaldó la colocación del muro también como medida de protección al recinto.

Blindan Palacio Nacional antes del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer

El viernes 5 de marzo, Palacio Nacional, ubicado en el Zócalo de la CDMX, amaneció blindado con vallas metálicas por la marcha del próximo 8 de marzo de 2021, Día Internacional de la Mujer, que está planeada para realizarse del Monumento a la Revolución a la Plaza de la Constitución de la CDMX.

Esta es la primera vez que autoridades de la CDMX protegen con vallas de tres metros de altura el edificio de Palacio Nacional previo a una marcha conmemorativa del Día de la Mujer . El muro fue colocado a lo largo de la avenida Plaza de la Constitución, así como en las calles Moneda y Corregidora.

La colocación de las vallas ante la marcha del 8 de marzo ha sido reprobada, criticada y cuestionada por colectivas feministas, mujeres, activistas y hasta legisladoras. Además de que algunas otras convocan a protestar con acciones como la colocación de nombres de mujeres víctimas de violencia o colocar flores en todo el muro.