El presidente AMLO aseguró que México sufre una peste por la corrupción y que su gobierno se ha encargado de combatirla

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la corrupción es una peste y la vacuna para prevenirla se encuentra en fase 3, durante su gira en Zamora, Michoacán.

Este viernes, el presidente AMLO mientras hablaba de las vacunas en Michoacán, aseguró que, si el Covid-19 es una pandemia, la corrupción es una peste peor que la malaria y es lo que más ha dañado a México.

“Esa vacuna está en fase 3 todavía y la tenemos que dejar ya bien preparada para que nunca más se abuse del pueblo, para que nunca más se le robe al pueblo, para que nunca más se lleven a cabo saqueos como los que ha habido, sobre todo durante el periodo neoliberal” AMLO

AMLO: Hay presupuesto porque no hay corrupción

AMLO acudió al municipio de Zamora, Michoacán, para inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional, con el objetivo de garantizar la seguridad en la zona.

Durante la conferencia en Michoacán, el presidente AMLO destacó que se cuentan con 32 millones de pesos para la compra de vacunas; detalló que los recursos están disponibles porque no hay la misma corrupción que en gobiernos anteriores.

Tenemos como meta vacunar a todos los adultos mayores de 60 años, a todos, a finales de marzo" AMLO

El presidente AMLO destacó que durante sus giras en el país, toma las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus. Sin embargo, hay personas que le piden tomarse fotos con él.