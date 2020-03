Saca AMLO el trébol de 5... no, 6 hojas

En conferencia matutina, el presidente recomendó ser positivo para enfrentar el coronavirus



México.- AMLO mostró otro “escudo” protector contra el coronavirus: un trébol de seis hojas de la suerte.

En conferencia mañanera de hoy 19 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a quienes lo señalaron por haber sacado de la cartera dos imágenes del Sagrado Corazón de Jesús o “detente” y un billete de dos dólares para protegerse del Covid-19.

“Se hizo mucho argüende con mi “detente” y con lo que me da la gente, ¿y que quieren? Se enojan de todo, ya no les gusta nada, andan malhumorados, eso también es importante”. Andrés Manuel López Obrador. Presidente

López Obrador dio una recomendación para evitar el contagio de la pandemia: ser positivos, pues tenemos que “ver la vida con optimismo”, ser felices y ayudar a quienes están pasando por momentos difíciles.

Según el presidente y este 19 de marzo a las 21:50 horas que entra la primavera, el clima ayudará “algo” para que el coronavirus baje sus efectos. Sin embargo, esto no es cierto , ya que expertos han dicho que no existe información que afirme que los casos de la enfermedad comenzarán a disminuir cuando aumenten las temperaturas, de acuerdo a la agencia AP.

También mencionó que los mexicanos “tenemos muchas defensas” y hemos enfrentado muchas “tragedias y calamidades”.

AMLO tiene escapulario que lo “protege” de la pandemia

López Obrador sacó en la mañanera del 18 de marzo sus dos escapularios y un billete de dos dólares que según él le ayudarán a protegerse de Covid-19.