Vamos a estar más tranquilos, el escudo protector es como el "detente": AMLO

El presidente confía que la próxima reunión con su Gabinete se lleve a cabo con más tranquilidad ante el panorama adverso por el coronavirus

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que en su gobierno estarán más tranquilos con el escudo protector que es como el "detente".

El mandatario federal confió que en la próxima reunión con su Gabinete Legal y Ampliado se lleve a cabo con más tranquilidad ante el panorama adverso que se vive en el mundo por la pandemia del coronavirus, por lo que de su cartera sacó los amuletos que lo protegen.

De acuerdo con López Obrador dicho encuentro tendrá lugar el martes 24 de marzo a las 19:00 horas en Palacio y ya se tiene listo el plan de acción sobre las medidas económicas contra el Covid-19.

El "detente" que le da la gente

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) previó que en la reunión con su gabinete habrá tranquilidad porque tendrán ya listo un plan económico para aplicar en el caso del agravamiento de la crisis por el Covid-19.

El presidente resaltó su "escudo protector es como el detente" y cuestionó a los reporteros si sabían lo que es el "detente" e inmediatamente explicó:

"El escudo protector es la honestidad eso es lo que protege, el no permitir la corrupción", dijo AMLO, quien sacó de su bolsa un objeto y lo mostró a los reporteros.

"Miren, este es el detente. Esto me lo da la gente", resaltó el presidente, quien fue cuestionado su ese objeto era una imagen del "Sagrado Corazón", a lo que el tabasqueño indicó: "Ya ustedes averígüenlo".

"Son mis guardaespaldas"

En la conferencia, López Obrador siguió mostrando los amuletos con los que se protege, lo cuales han sido regalos. "Entonces, son mis guardaespaldas".

El mandatario subrayó que tiene "otras cosas porque no sólo es catolicismo. También religión evangélica y librepensadores, que me entregan de todo, y todo lo guardo porque no está demás".

Al continuar sacando más objetos de su cartera, López Obrador explicó: "Miren, aquí hay otro detente. ‘Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo’".

Ante esta última frase, el mandatario explicó que "no hay ni siquiera enemigos, son adversarios. Yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos".

El presidente se buscó entre sus cosas un objeto que le regalaron y que, dijo, le daría mucho gusto a la personas que se lo dio que lo presumiera en la conferencia, pero no lo llevaba.

"Yo creo que no lo traje, no lo tengo, es un trébol", externó con pesar el mandatario.

Aquí el momento en que AMLO muestra sus "escudos protectores".