Antonio Attolini dijo en Tragaluz que no le teme al ridículo por defender sus convicciones políticas de la "4T"

México.- El político de Morena, Antonio Attolini, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se parece a Jesucristo, Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela y otras grandes figuras de la historia mundial, por su idea del sacrificio en nombre de algo más grande.

En entrevista con Fernando del Collado para el programa Tragaluz, Antonio Attolini se refirió a AMLO de forma positiva, llegándolo a comparar con Jesucristo y otros personajes. Esto debido a que las preguntas de Del Collado se tornaban hacia las referencias religiosas, cuando se mencionaba al presidente.

Hoy se publica en el portal de @latinus_us mi entrevista con @fdelcollado en el programa de @TragaluzenTV.



Duro y a la cabeza en las preguntas, también así fueron mis respuestas.



~20:00 horas. pic.twitter.com/u3zwj9oDf2 — Antonio Attolini Murra 🌹 (@AntonioAttolini) — Antonio Attolini Murra 🌹 (@AntonioAttolini) March 22, 2021

"Quizá, (en) la idea del sacrificio en nombre de algo más grande, (AMLO) podría parecerse a los más grandes líderes de la historia (…). Por supuesto que a Jesucristo, Mahatma Gandhi, Luther King, Nelson Mandela. Está a ese nivel" Antonio Attolini. Político de Morena

Antonio Attolini aseguró también que no necesitó permiso de Palacio Nacional para acudir al programa que ahora se encuentra en Latinus, pero que siempre dará la cara por AMLO.

Según Attolini, él no defiende a AMLO, sino que cree en su proyecto, y consideró que es injusto que se califique de salameros a quienes concuerdan con el proyecto de nación del presidente.

"Yo no lo defiendo. Creo en él y estoy dispuesto a dar la cara por él. Creo que el presidente tiene un plan y, quienes lo conocemos y votamos por él, entendemos más allá de lo evidente hacia dónde va"



Antonio Attolini. Político de Morena

Antonio Attolini no le teme al ridículo

Durante la misma entrevista Antonio Attolini aseguró que a sus 30 años se considera un hombre emocionalmente estable, y acusó no temerle al ridículo, ya que ese temor debe quedar atrás de la política.

Según Antonio Attolini, dentro de la política se defiende un proyecto, por lo que el ridículo no es lo más importante.