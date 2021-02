Exacto el Norte No Olvida... Y no olvidaremos que nos dejaron sin energía eléctrica por la incapacidad de la 4T y Lopez y los Obradoristas que tú lidérelas. Cínico!!!



Recuerdas que esto no sucedía en los gobiernos anteriores neoliberales FiFi y Machuchones?!!

— UlisesAcuna (@UlisesAcuna) February 17, 2021