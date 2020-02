AMLO reparte besos y abrazos pese a recomendaciones para evitar coronavirus

AMLO saludó de manera afectiva a ciudadanos de Tabasco, pese a las recomendaciones dadas en la conferencia matutina de este 28 de febrero.

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador repartió abrazos y besos en Tamulté de las Sabanas, Tabasco, pese a las recomendaciones del subsecretario de Prevención de Salud, Hugo López-Gatell, de evitar ese tipo de contacto para no propagar el coronavirus covid-19.

En su encuentro con la población AMLO realizó su tradicional caminata de saludos. En la conferencia matutina de este 28 de febrero AMLO refirió que no haría cambios en su agenda pese a la alerta por el coronavirus.

"No puedo (hacer cambios) porque, miren, la vez pasada -ahora coincidió- cuando el virus que afectó, fue en el 2009, se exageró en aquel tiempo y se prohibió incluso que se llevaran a cabo reuniones, me acuerdo" AMLO. Presidente de México

En esa misma conferencia fue en la que López-Gatell realizó las recomendaciones, aunque AMLO explicó que hay atención médica y medicina.

"Miren, también, también que se tome en cuenta algo. Si hay una enfermedad, no solo ésta, cualquiera, y se tiene atención médica y se tienen las medicinas, si no hay descuido ante cualquier enfermedad, la gente sale adelante, la medicina ha avanzado mucho. Bueno, yo padecí un infarto, me atendieron pronto y bien, y miren, aquí estoy" AMLO. Presidente de México

La postura de AMLO le valió críticas en redes sociales, debido a que se rompen las recomendaciones de la institución máxima de salud del país.