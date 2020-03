No hay necesidad de ir todos espantados a tomarnos la prueba del coronavirus: AMLO

El presidente dijo no tiene síntomas del coronavirus por lo que no ve la necesidad de realizarse la prueba de laboratorio.

México.- El presidente AMLO dijo que no se hará la prueba de coronavirus Covid-19 debido a que no presenta síntomas de la enfermedad.

En el marco de la supervisión de obras de la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo en Sinaloa, el mandatario federal aseguró que se atiene a las indicaciones de la Secretaría de Salud (SSa). En ese sentido, señaló que la instrucción de los especialistas es acudir a realizarse la prueba sólo si se presentan síntomas como intenso dolor de cuerpo, tos seca, dolor de garganta y alta temperatura.

López Obrador dijo que de momento no presenta ninguna de esas condiciones, por lo que aseguró que no existe necesidad de contribuir a un escenario de paranoia social y saturar los hospitales o laboratorios con casos que no son graves.

"Si no tiene uno esos síntomas no hay necesidad de tomarse la prueba. Sólo la sana distancia, cuidarse, pero si vamos todos espantados a tomarnos la prueba o traer tapabocas, que los médicos, especialistas, dicen que no ayuda" AMLO. Presidente de México.

Ayer sábado 28 de marzo, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, anunció que dio positivo a coronavirus Covid.19. La noticia desató una ola de rumores en cuanto a un posible contagio al presidente AMLO, debido a que Fayad acompañó al mandatario federal en un evento de Palacio Nacional el pasado 18 de marzo.

Cuestionado sobre el tema, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, descartó que se le practique una prueba de Covid-19 al presidente, debido a que no ha presentado síntomas. Aclaró que, como todo ciudadano, AMLO sólo debe acudir a un centro médico sólo si presenta síntomas graves de la enfermedad.

México se mantiene en Fase 2 de epidemia del coronavirus

Cabe recordar que México se encuentra en la Fase 2 de dispersión comunitaria de la pandemia, por lo que se espera que durante las próximas semanas inicie un aumento acelerado en el número de casos confirmados de contagio y de muertos.

Para tratar de mitigar el contagio masivo de la Fase 3 de transmisión comunitaria, el gobierno de México implementó la Jornada Nacional de Sana Distancia, prevista del pasado 23 de marzo y hasta el próximo 19 de abril.