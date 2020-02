AMLO llama a la calma; afirma que México está listo para enfrentar al coronavirus

El presidente de la República señaló que el país cuenta con médicos profesionales y la infraestructura necesaria para atender la enfermedad.

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que su gobierno tiene la capacidad para hacer frente al coronavirus que ya llegó a México, y llamó a la población a mantener la calma y no dar cabida al alarmismo.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que desde el inicio de la epidemia las instituciones del país estaban siguiendo los protocolos aplicables y alistándose para el momento en que se confirmara el primer caso de la enfermedad en México.

“Estamos preparados para enfrentar esta situación; tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente. En la medida en que se vaya desarrollando, vamos a atender los casos que se vayan presentando”. Andrés Manuel López Obrador

López Obrador agregó que, según la información que tiene, la llegada del coronavirus no es algo “terrible” o “fatal” de acuerdo al número de casos y defunciones observado a nivel mundial. “Ni siquiera es equivalente a la influenza”.

Finalmente, ofreció que se dará información veraz y oportuna sobre nuevos casos y el avance de la enfermedad a fin de que la población no caiga en pánico por culpa de rumores y datos imprecisos.

“Para evitar que haya amarillismo, que haya exageraciones; para que no haya una psicosis colectiva. Porque hay quienes no actúan von ética y se vuelan, quienes no informan con objetividad”. Andrés Manuel López Obrador

Confirma México primer caso de coronavirus

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó el primer caso de coronavirus en el país, el cual fue diagnosticado en Ciudad de México.

El funcionario señaló que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) realizó dos pruebas en el paciente y pudo confirmar en las primeras horas de este 28 de febrero la presencia de la enfermedad en el país.

López-Gatell señaló que “el individuo está en condiciones de salud estables” y “tiene una enfermedad leve”, con síntomas similares a los de un catarro, pero no presenta cuadro de neumonía . “No tiene enfermedades previas, es un individuo joven, de modo que es de muy bajo riesgo”.

Asimismo, indicó que las autoridades sanitarias ya se pusieron en contacto con familiares cercanos y se están estudiando a otros 5 individuos para descartar que se hayan contagiado del virus.