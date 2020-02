"No nos pinten las puertas, las paredes": Pide AMLO a feministas

El presidente dijo que el feminismo forma parte del proceso general de transformación de México.

México.- El presidente AMLO pidió a feministas que no pinten paredes ni puertas porque su gobierno está comprometido a resolver la actual crisis de feminicidios y violencia de género.

En su conferencia mañanera de este lunes 17 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo un llamado "respetuoso" a que las mujeres que se manifiesten en contra de la emergencia nacional por el feminicidio, lo hagan sin dañar patrimonio inmobiliario de la nación pues, aclaró, su gobierno no es como los anteriores ni busca apelar a la simulación en la atención de crímenes.

"Le pido a las feministas, con todo respeto, que no nos pinten las puertas, las paredes. Que no somos simuladores y que no esperen que actuemos como represores, que no nos confundan. Respetamos el derecho a la manifestación, pero ojalá se ejerza ese derecho de manera pacífica" AMLO. Presidente de México.

Asegura AMLO que el feminismo forma parte de la transformación de México

El mandatario federal insistió en que está comprometido a resolver la crisis de violencia en todo México y promover las políticas necesarias para garantizar la seguridad de las mujeres. Aseguró que la llamada "Cuarta Transformación" implica el cambio en varios aspectos de la sociedad mexicana y la clase gobernante, y que uno de los rubros que acompañan su transformación es el feminismo.

No obstante, aclaró que la lucha contra la violencia de género forma parte de la transformación general de México y no una batalla independiente, por lo que pidió incluir los distintos procesos dentro de una misma idea de cambio para el bienestar de todos los ciudadanos.

"Yo sostengo que el que transforma, es feminista. El que transforma, es honesto. El que transforma es profundamente humano. El que transforma es feliz" AMLO. Presidente de México.

El pasado viernes 14 de febrero, diversas organizaciones feministas se manifestaron en el Centro Histórico y varios puntos de la CDMX para exigir justicia por el feminicidio de Ingrid Escamilla. Como parte de sus protestas, las mujeres en resistencia realizaron pintas frente a la puerta principal de Palacio Nacional y otros espacio públicos.